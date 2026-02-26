Η Μαρία Γκράτσια Κιούρι επέστρεψε στον οίκο Fendi

Η σχεδιάστρια Μαρία Γκράτσια Κιούρι επέστρεψε στον οίκο Fendi και παρουσίασε μια αισθησιακή, φίνα συλλογή στο Μιλάνο, με γούνες και δέρματα φτιαγμένα σαν δαντέλα. Με εμπειρία στους Dior και Valentino η Ιταλίδα σχεδιάστρια έκανε ντεμπούτο στον Fendi πριν από 35 χρόνια.

Στην πρώτη συλλογή της για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2027 παρουσίασε μαύρες, λευκές και πράσινες γούνες, μερικές από τις οποίες ανακατασκευάστηκαν, ένα κόκκινο φόρεμα ήταν πιθανώς φόρος τιμής στον Valentino, ο οποίος απεβίωσε στα τέλη Ιανουαρίου.

Η σχεδιάστρια εξήγησε ότι ήθελε να παρουσιάσει μια «προσωπική γεωγραφία» της μόδας, προσέγγιση που αναδεικνύει την ιστορία του οίκου Fendi και τις συνεργασίες της με άλλους σχεδιαστές, μια μέθοδο που έχει ήδη δοκιμάσει με επιτυχία στον Dior.

Οι ηθοποιοί Μόνικα Μπελούτσι και Τζουντ Λο ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους, καθισμένοι γύρω από τον Μπερνάρ Αρνό, πρόεδρο της μητρικής εταιρείας του οίκου Fendi, LVMH.

Έξω από τα κεντρικά γραφεία του οίκου στο Μιλάνο, όπου πραγματοποιήθηκε η επίδειξη, αρκετές εκατοντάδες νεαροί θαυμαστές ζητωκραύγασαν δυνατά για τον τραγουδιστή και ερμηνευτή Μπανγκ Τσαν του γκρουπ της K-pop Stray Kids. Επίσης ακτιβιστές για την προστασία των ζώων έκαναν διαμαρτυρία ζητώντας από την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου να απαγορεύσει τη γούνα, όπως έκαναν το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη.

Πηγή: skai.gr

