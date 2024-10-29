Η Julia Roberts έγινε 57 - Εδώ είναι τα καλύτερα μυστικά ομορφιάς που έχει μοιραστεί με τα χρόνια

Όταν σκεφτόμαστε διασημότητες που δείχνουν πραγματικά διαχρονικές, η Julia Roberts είναι σίγουρα μία από αυτές. Με μια καριέρα τόσο μεγάλη και επιτυχημένη, δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί! Από τις κλασικές ταινίες, όπως το «Pretty Woman» και το «Notting Hill», έως τα πιο πρόσφατα έργα της όπως το «Ticket to Paradise», έχουμε δει την ταλαντούχα ηθοποιό να ακτινοβολεί στην οθόνη για δεκαετίες. Και με το αψεγάδιαστο δέρμα της, δύσκολα θα πίστευε κανείς πόσο καιρό βρίσκεται μπροστά από τις κάμερες.

Είτε το πιστεύεις το ή όχι, η ηθοποιός από την Georgia εχθές γιόρτασε τα 57α γενέθλιά της. Με αφορμή τα χρόνια της και την αξεπέραστη ομορφιά της, συγκεντρώσαμε μερικά από τα καλύτερα μυστικά ομορφιάς που έχει μοιραστεί κατά καιρούς, βοηθώντας μας να παραμένουμε όμορφες και γεμάτες χάρη όπως η ίδια.

Beauty secrets από την Julia Roberts

Less Is More

Σε συνέντευξή της το 2015, η Roberts αποκάλυψε ότι η ρουτίνα ομορφιάς της είναι μάλλον λιτή. Όταν τη ρώτησαν «Πώς θα έκανες την περιποίησή σου αν είχες μόνο πέντε λεπτά;», εκείνη απάντησε χιουμοριστικά: «Αν ήταν πιο σύντομη, θα ήμουν ακόμα στο κρεβάτι!» Μία από τις καλύτερες συμβουλές ομορφιάς της, λοιπόν, είναι η απλή ρουτίνα.

Αναφορικά με την περιποίησή της, δήλωσε: «Βουρτσίζω τα δόντια μου. Αυτό είναι το βασικό. Όταν έχω χρόνο, χρησιμοποιώ τον καθαριστικό αφρό Mousse Radiance της Lancôme και τη μάσκα Hydra-Intense. Αλλά συνήθως βουρτσίζω τα δόντια μου, πλένω το πρόσωπό μου και βάζω αντηλιακό. Είμαι πολυάσχολη μαμά και κάποιες φορές απλώς βάζω αντηλιακό στα παιδιά μου και βγαίνω έξω, καταλήγοντας να καίω τη μύτη μου. Έτσι, προσπαθώ να φροντίζω περισσότερο τον εαυτό μου.»

Διαβάστε ακόμα : Βασίλης Ζούλιας: Η φωτογραφία από την απόπειρα αυτοκτονίας του και το συγκλονιστικό μήνυμα

Ποτέ χωρίς αντηλιακό

Η Roberts δεν παραλείπει ποτέ την εφαρμογή αντηλιακού, θεωρώντας το πολύτιμο για την πρόληψη της φθοράς του δέρματος. «Ως υπεύθυνη μητέρα με τρία παιδιά που αγαπούν τις εξωτερικές δραστηριότητες, βασίζομαι σε ένα καλό αντηλιακό», δήλωσε στο People το 2017. Προτιμά το Shade SPF 30, καθώς «λειτουργεί ανεξάρτητα από το πόσο ιδρώνουμε ή πόσο χρόνο περνάμε στο νερό. Είναι μαγικό!»

Φροντίδα χεριών

Η Roberts δίνει ιδιαίτερη σημασία στη φροντίδα των χεριών της, καθώς τα χέρια είναι από τα πρώτα σημεία που εμφανίζουν σημάδια γήρανσης. «Το Absolue Hand είναι ένα από τα αγαπημένα μου, είναι σαν βούτυρο,» είπε το 2018. Επίσης, χρησιμοποιεί την κρέμα της Weleda, δηλώνοντας: «Βάζω την κρέμα στα χέρια μου μετά το πλύσιμο των πιάτων και τελικά καταλήγω να τη βάζω στους αγκώνες και τα πόδια μου. Πριν το καταλάβω, το πράσινο σωληνάριο έχει ήδη αδειάσει!»

Προτεραιότητα στη συνειδητή διατροφή

Αποφεύγοντας τις παγίδες της βιομηχανίας δίαιτας, η Roberts επικεντρώνεται στη συνειδητή διατροφή. «Προσπαθούμε να τρώμε με σύνεση,» εξηγεί. Συμβουλεύει τα παιδιά της λέγοντας: «Πρέπει να τρώτε τα καλά για να παίρνετε τα καλά.» Στο πλαίσιο αυτό, η συμβουλή της είναι να παραμένεις ήρεμοι, να πίνεις νερό, να κοιμάσαι καλά και να είσαι χαρούμενη.

Να βρεις το άρωμα σου, είναι το παν

Η Roberts αγαπά τα ξυλώδη αρώματα, αποφεύγοντας τα πολύ γλυκά. «Λατρεύω τα αρώματα με πατσουλί και γήινες νότες,» λέει. «Υπάρχει πατσουλί στο La Vie Est Belle, και δοκιμάσαμε πολλές εκδοχές του αρώματος μέχρι να καταλήξουμε». Έχει μια αστεία ιστορία με αρώματα: «Έγραψα κάποτε στη μαμά μου για μια κοπέλα που μοίραζε αρώματα σε ένα κατάστημα και με κυνηγούσε με το ψεκαστήρι της. Τώρα είμαι κι εγώ μια “επαγγελματίας spritzer girl!».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.