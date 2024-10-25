Η Hailey Bieber φόρεσε το viral κοστούμι του Saint Laurent υιοθετώντας το ανδρόγυνο στυλ

Μια εντυπωσιακή και κομψή εμφάνιση πραγματοποίησε η Hailey Bieber το βράδυ της Τετάρτης. Η γνωστή επιχειρηματίας παραβρέθηκε στο launch party του brand της, Rhode Skin, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Justin Bieber.

Επιλέγοντας ένα ανδρόγυνο στυλ για τη βραδιά, η Hailey, που έγινε μητέρα για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2024, φόρεσε ένα oversized κοστούμι σε γκρι απόχρωση από τη συλλογή Άνοιξη 2025 του Saint Laurent. Συνδύασε το κοστούμι της με μια μπορντό γραβάτα και μια τσάντα στο ίδιο χρώμα (την πιο hot τάση της μόδας αυτή τη στιγμή). Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε έναν κομψό slick bun, ενώ το μακιγιάζ της παρέμεινε σε φυσικές αποχρώσεις. Για να ολοκληρώσει την εμφάνιση, φόρεσε χρυσά κοσμήματα και ένα ζευγάρι γυαλιά με κοκάλινο σκελετό.

Διαβάστε ακόμα : Τι θα συμβεί στο σώμα σου αν κόψεις τη ζάχαρη

Η Bieber συμπλήρωσε την εμφάνιση της με μανσέτες και μυτερές γόβες kitten heels από το ίδιο brand. Ως πρέσβειρα του Anthony Vaccarello και του Saint Laurent, η Bieber συχνά επιλέγει αυτεές τις μάρκες για τις σημαντικές στιγμές της, τόσο σε επαγγελματικά, όσο και σε προσωπικά γεγονότα, όπως η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της και η ανανέωση των όρκων της. Έτσι, είναι λογικό να επιλέξει το Saint Laurent και να προτιμήσει μια επαγγελματική εμφάνιση για να παραβρεθεί σε μια λαμπερή εκδήλωση για την Rhode.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.