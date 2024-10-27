Θες ανάλαφρες μπούκλες χωρίς θερμότητα; Η Χριστίνα Μπόμπα σου δείχνει τον τρόπο

Η Χριστίνα Μπόμπα, που μοιράζεται καθημερινά στιγμές από τη ζωή της με τους 745 χιλιάδες followers της στο Instagram, δεν σταματά να μας δίνει ιδέες και tips ομορφιάς και περιποίησης. Σ’ ένα από τα πιο πρόσφατα βίντεό της, μοιράστηκε το δικό της απλό κόλπο για ανάλαφρες μπούκλες στο σπίτι, ιδανικές για εκείνες τις μέρες που δεν υπάρχει χρόνος για κομμωτήριο.

Η τεχνική είναι εύκολη και απόλυτα φιλική για τα μαλλιά σου. Αφού λούσει και χτενίσει καλά τα μαλλιά της, τα χωρίζει σε τούφες, τυλίγοντας την κάθε μία κυκλικά και πιάνοντάς την με ένα μικρό κλιπ.

Το μυστικό είναι να αφήσεις τις τούφες αυτές για μερικές ώρες ώστε τα μαλλιά να πάρουν τον κυματισμό φυσικά, χωρίς τη χρήση θερμότητας. Το αποτέλεσμα; Χαλαρές, φυσικές μπούκλες που μπορείς να απολαύσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Αυτό το look είναι ιδανικό για κάθε ώρα της ημέρας και ταιριάζει με κάθε στυλ, είτε για μια χαλαρή πρωινή βόλτα, είτε για μια βραδινή έξοδο. Δοκίμασέ το κι εσύ και απόλαυσε τον αέρα των φυσικών μπούκλων χωρίς κόπο!

