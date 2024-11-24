Ο ενδυματολόγος του Wicked αποκαλύπτει γιατί η Ariana συγκινήθηκε με αυτό το φόρεμα

Όσοι κάνουν συχνά scroll στο διαδίκτυο ξέρουν ότι οι πρωταγωνίστριες του Wicked, Ariana Grande και Cynthia Erivo, δεν σταματούν να κλαίνε κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους για την προώθηση της ταινίας. Όμως, πολύ πριν μοιραστούν τις ιστορίες και τα δάκρυά τους με τον κόσμο, μια συγκεκριμένη στιλιστική στιγμή συγκίνησε την Grande κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, σύμφωνα με τον ενδυματολόγο της ταινίας, Paul Tazewell, η πρώτη φορά που φόρεσε το εμβληματικό bubble dress.

«Η Ariana συγκινήθηκε επειδή ήταν η πρώτη φορά που μπόρεσε να δει τον εαυτό της ως την εμβληματική Glinda», λέει ο Tazewell στο Bustle. «Ήμουν σίγουρα συναισθηματικά φορτισμένος... Αν βλέπουν τον εαυτό τους ως τον χαρακτήρα, τότε έχω κάνει τη δουλειά μου». Το bubble dress, μαζί με άλλα αναγνωρίσιμα κοστούμια της ταινίας, φέρει πολλαπλές ιστορίες.

Παρόλο που το φιλόδοξο εγχείρημα του Jon M. Chu είναι άμεση προσαρμογή του ομώνυμου μιούζικαλ του Broadway, το αρχικό μιούζικαλ βασίστηκε χαλαρά στο μυθιστόρημα του Gregory Maguire του 1995. Το βιβλίο είναι μια απάντηση στο μυθιστόρημα του 1900, Ο Θαυμαστός Μάγος του Οζ, και την ταινία του 1939.

Το φόρεμα της φούσκας και η ιστορία του

Για την ταινία Wicked, ο Tazewell απέτισε φόρο τιμής στο φόρεμα και το εξέλιξε. «Το ροζ φόρεμα της φούσκας αναφέρεται τόσο στην ταινία της δεκαετίας του ’30, όσο και στη σύγχρονη αισθητική, στο πώς βλέπουμε τη μόδα, τη γλυπτική και τη φορέσιμη τέχνη», λέει ο Tazewell για το υπέροχο δημιούργημα, το οποίο περιλάμβανε 20.000 χάντρες και χρειάστηκε πάνω από 225 ώρες για να κεντηθεί στο χέρι. (Και αυτό είναι μόνο ένα από τα περισσότερα από 1.000 κοστούμια που περιλαμβάνονται στις δύο ταινίες).

Από τότε που κυκλοφόρησαν φωτογραφίες του φορέματος του bubble dress τον Απρίλιο του 2023, οι θαυμαστές έχουν επιδοθεί σε ένα κυνήγι νοημάτων, αποκωδικοποιώντας κάθε βολάν και ιριδίζον λεπτομέρεια.

Η επιλογή του ροζ

Στο TikTok, πολλοί αναρωτιούνται γιατί το φόρεμα είναι ροζ, όπως στον Μάγο του Οζ, αντί για μπλε, όπως στο μιούζικαλ.

«Δημιουργώντας τον δικό μας πρωτότυπο κόσμο για το Οζ, βασιστήκαμε περισσότερο στο βιβλίο του Gregory Maguire, το οποίο είναι αντίδραση στην ταινία του ’39, παρά στο μιούζικαλ του Broadway», εξηγεί ο Tazewell. «Παρ' όλα αυτά, η χρωματική παλέτα της Glinda εμπνέεται από τη φούσκα και την ιριδίζουσα λάμψη της».

Οι κρυστάλλινες ασημένιες παντόφλες

Στην ταινία, αντί για τα κλασικά ρουμπινένια γοβάκια, εμφανίζονται κρυστάλλινες ασημένιες παντόφλες. «Ήθελα να δημιουργήσω μια νέα εικόνα για αυτό το ξεχωριστό παπούτσι», λέει ο Tazewell. «Δεν είναι ρουμπινένιο γοβάκι, γιατί στο αρχικό βιβλίο ήταν ασημένιο, οπότε το διατηρήσαμε στην ιστορία μας».

Η φτέρνα του παπουτσιού μοιάζει με ανεμοστρόβιλο που στροβιλίζεται με λάμψη και στη συνέχεια αγκαλιάζει το υπόλοιπο πόδι. «Ελπίζω να το παρατηρήσει ο κόσμος», προσθέτει.

Εμβληματικά κοστούμια της ταινίας

Εκτός από το φόρεμα της φούσκας και τις ασημένιες παντόφλες, ο Tazewell θεωρεί ότι το καπέλο της Elphaba θα γίνει εμβληματικό. «Έχει μια νέα προσέγγιση, εμπνευσμένη από την υφή και τη δύναμη που εκπέμπει η Cynthia ως Elphaba».

Η Cynthia Erivo φορά το καπέλο με τρόπο που αναδεικνύει τη δύναμή της. «Στην αρχή είναι μικρό και αναδιπλούμενο, αλλά καθώς εξελίσσεται ο χαρακτήρας της, μεγαλώνει. Είναι ένας δείκτης της αυξανόμενης δύναμής της».

Ο πρίγκιπας Fiyero του Jonathan Bailey

Για τον Fiyero, ο Tazewell ήθελε να δημιουργήσει έναν «εμβληματικό ηρωικό πρίγκιπα». Το κοστούμι του περιλαμβάνει μπλε βελούδο με κεντήματα από χρυσό, δημιουργώντας την αίσθηση βασιλικού αίματος και στρατιωτικής υπεροχής.

«Όλοι οι χαρακτήρες έπρεπε να φαίνονται αληθινοί, ώστε το κοινό να ερωτευτεί τον καθένα ξεχωριστά», καταλήγει ο Tazewell. «Δεν ήθελα να είναι καρικατούρες, αλλά πραγματικοί άνθρωποι».

