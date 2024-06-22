Cherry Blossom Nails: Το αγαπημένο μανικιούρ της Hailey Bieber για το καλοκαίρι

Aν τα λουλούδια για την άνοιξη δεν ήταν αρκετά καινοτόμα, ίσως το καλοκαίρι είναι μια καλή εποχή. Αυτή είναι η προσέγγιση της Hailey Bieber τουλάχιστον, αν κρίνουμε από το πιο πρόσφατο μανικιούρ της. Αμέσως μετά την ανακοίνωση της πρώτης της εγκυμοσύνης με τον σύζυγό της Justin, το μοντέλο και ιδρύτρια του beauty brand Rhode, μας έδειξε το νέο, floral μανικιούρ της στο Instagram. Και δεν θα μπορούσε να είναι πιο χαριτωμένο.

Τα cherry blossom nails είναι τάση και το είπε Hailey!

Τα επιμελήθηκε η αγαπημένη και χρόνια nail artist της, Zola Ganzorigt όπου κυμάνθηκαν σε οβάλ σχήμα και δημιούργησαν ένα super cute nail art με ανθισμένα κερασιά, με ροζ κρυσταλλάκια στο κέντρο και τοποθετημένα σε διάφανη βάση.

Όσο όμορφο κι αν είναι το nail art, τα λουλούδια και άλλα φυσικά στοιχεία στα νύχια είναι μια τεράστια τάση αυτή τη στιγμή. Οι παγκόσμιες αναζητήσεις στο Google για «σχέδια λουλουδιών στα νύχια» έχουν αυξηθεί κατά 80% τους τελευταίους μήνες, είτε πρόκειται για έναν κήπο αγριολούλουδων, μαργαρίτες, τουλίπες ή μικρά κερασάκια και φρούτα που έχουν πάρει τρελό hype αυτό το καλοκαίρι. Τα floral nails ποτέ δεν ήταν πιο viral!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.