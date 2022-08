Επτά πρότζεκτ-κλειδιά του Ισέι Μιγιάκι

Εμβληματικό είναι το μαύρο μακρυμάνικο ζιβάγκο που σχεδίασε ο Issey Miyake για τον Steve Jobs, τον συνιδρυτή και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Apple.

Μόνον έργα μιας δημιουργικής ζωής πέντε δεκαετιών απομένουν: ο Issey Miyake, αναμετρήθηκε με καρκίνο του ήπατος και υπέκυψε, στα 84 του. Τιμώντας την καλλιτεχνική κληρονομιά του, το Dezeen ανέδειξε επτά πρότζεκτ-κλειδιά του Ιάπωνα σχεδιαστή μόδας.

Γεννήθηκε στη Χιροσίμα και απέκτησε ενδιαφέρον για το ντιζάιν όταν ανακάλυψε στη γενέτειρά του τις γέφυρες Peace και West Peace στον ποταμό Χονκάουα που είχε σχεδιάσει ο καλλιτέχνης και ντιζάινερ Isamu Noguchi. Το 1970 ίδρυσε τον Issey Miyake Group και το Miyake Design Studio. Στην καριέρα του εγκαινίασε πολλές φίρμες, συμπεριλαμβανομένων των Pleats Please, A-POC και Bao Bao. Ήταν υπέρμαχος της συνεργασίας και ο ίδιος συνεργάστηκε στενά με δημιουργούς, μεταξύ των οποίων τον τεχνουργό μπαμπού Shochikudo Kosuge, τον φωτογράφο Irving Penn και τον ντιζάινερ Tokujin Yoshioka.

Το πρότζεκτ δημιουργίας της φίρμας Pleats Please το 1993 εκτιμάται ως κλειδί στην καλλιτεχνική διαδρομή του Miyake. Η φίρμα ανέδειξε μια καινοτόμο τεχνική πλισαρίσματος, η οποία ήταν και σήμα κατατεθέν του σχεδιαστή μόδας το 2009, ο Tokujin Yoshioka ανακαίνισε την μπουτίκ Pleats Please στο Τόκιο, καλύπτοντας το εσωτερικό της με πάνελ ανακυκλωμένου αλουμινίου που αρχικά προορίζονταν για μέρη αυτοκινήτου.

Το 1992, ο Miyake δέχθηκε παραγγελία να σχεδιάσει τις στολές των Λιθουανών αθλητών και αθλητριών για την πρώτη συμμετοχή της ανεξάρτητης χώρας σε Ολυμπιακούς Αγώνες - στους Ολυμπιακούς της Βαρκελώνης - μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Στη συνέχεια επεξέτεινε την παραγγελία και δημιούργησε μια κολεξιόν με πιέτες, με τα χρώματα σημαιών πολλών χωρών. Κάθε κρεασιόν, φέρει στο κάλυμμα κεφαλής και το πίσω μέρος του τζάκετ τα χρώματα των σημαιών και τα ονόματα των χωρών, όπως φαίνεται σε αναδρομική έκθεση που φιλοξένησε το 2016 το National Arts Center του Τόκιο.

Η τσάντα Bao Bao πρωτοπαρουσιάστηκε το 2000 και είναι συνώνυμη με τον οίκο του Miyake. Το σχήμα της είναι το τυπικό σχήμα μια tote bag για ψώνια και τόσο αυτό όσο και το όνομά της είναι φόρος τιμής στο Μουσείο Γκουγκενχάιμ του Μπιλμπάο που σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Frank Gehry. Αναδεικνύει επίσης τις σε στυλ οριγκάμι καινοτομίες δίπλωσης υλικού για τις οποίες έγινε διάσημος ο Miyake.

Η κολεξιόν «King and Queen» δημιουργήθηκε το 1997 για τη φίρμα A-POC (A Piece of Clothing) των Miyake και Dai Fujiwara: από βιομηχανικό αργαλειό, ένα συνεχές τόπι με ραφές που ήταν περίγραμμα ενδυμάτων, πουκάμισων, καλτσών, γαντιών και καπέλων· οι πελάτες ενθαρρύνονταν να κόβουν στις ραφές για να αποκαλύπτουν τα ενδύματά τους και να χρησιμοποιούν ψαλίδι για να τα προσαρμόζουν πάνω τους. Η συγκεκριμένη κολεξιόν ήταν μεταξύ αυτών που εκτέθηκαν το 2010 στο πλαίσιο της έκθεσης «Future Beauty: 30 Years of Japanese Fashion» στο Barbican.

Εμβληματικό είναι το μαύρο μακρυμάνικο ζιβάγκο που σχεδίασε ο Issey Miyake για τον Steve Jobs, τον συνιδρυτή και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Apple· λέγεται ότι στην γκαρνταρόμπα του, ο Jobs είχε περίπου 100. Σχεδιάστηκε από τον Miyake όταν ο Jobs του παρήγγειλε, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, γιλέκο για τους υπαλλήλους της Apple. Το προσωπικό της εταιρείας αντέδρασε και ο Steve Jobs ζήτησε από τον ντιζάινερ να σχεδιάσει ένδυμα για αυτόν.

Το Flying Saucer Dress από το Miyake Design Studio παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του show για την κολεξιόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 1994· έχει σχήμα που παραπέμπει σε χάρτινο φανάρι και η πατενταρισμένη από τον Miyake τεχνική κατασκευής πλισέ πολυέστερ επιτρέπει στην κρεασιόν να συμπιέζεται, να γίνεται επίπεδη, να τεντώνεται, κάτι που την κάνει να ξεχειλώνει και να αναπηδά όταν φοριέται. Εκτέθηκε το 2016 στο Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο της έκθεσης «Manus x Machina», η οποία εξερευνούσε τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στη μόδα.

To 1982, για την κολεξιόν Άνοιξη-Καλοκαίρι, ο Issey Miyake και ο τεχνουργός μπαμπού Shochikudo Kosuge, σε συνεργασία με την καλλιτέχνιδα Emi Fukuzawa, δημιούργησαν μπούστα και καπέλα από ρατάν και μπαμπού, τα οποία σχεδιάστηκαν για να ακολουθούν και να τονίζουν την τοπογραφία του σώματος. Εκτέθηκαν το 2016 στο πλαίσιο της έκθεσης «The Work of Issey Miyake» στο National Art Center του Τόκιο·τις κούκλες είχε σχεδιάσει ο Tokujin Yoshioka, για πολλά χρόνια συνεργάτης του Issey Miyake.

Στον σύνδεσμο https://www.instagram.com/p/ChFOLs7uHWA/ δίνεται η δυνατότητα να έχουμε εικόνα για το Flying Saucer Dress, τη φίρμα Pleats Please, την κολεξιόν «King and Queen» και τα μπούστα και καπέλα από ρατάν και μπαμπού της κολεξιόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 1982.

