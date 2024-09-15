Γιατί δεν πρέπει να κάνεις skip το toner απο την ρουτίνα σου

Αν και συχνά παραμελείται στις καθημερινές ρουτίνες περιποίησης, το toner είναι ένα από τα προϊόντα που μπορούν να προσφέρουν πολλά οφέλη στο δέρμα. Παρά το γεγονός ότι με την πάροδο των χρόνων τα toners έμειναν λιγάκι πίσω σε σχέση με άλλα καλλυντικά, η επιστροφή τους μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την εμφάνιση και την υγεία της επιδερμίδας σου. Παρακάτω θα βρεις τους λόγους για τους οποίους αξίζει να χρησιμοποιείς toner στην skincare routine σου.

Απορροφώνται καλύτερα τα υπόλοιπα προϊόντα

Τα πιο παλιά toner ήταν γνωστά για την ξηραντική τους δράση, αλλά οι νέες φόρμουλες έχουν αλλάξει το παιχνίδι. Τώρα, προετοιμάζουν το δέρμα ώστε να απορροφήσει καλύτερα τα ενεργά συστατικά των άλλων προϊόντων που χρησιμοποιείς. Επίσης, μπορούν να λειτουργήσουν σαν μια δεύτερη φάση περιποίησης, στοχεύοντας σε συγκεκριμένα προβλήματα, όπως η ακμή ή η ευαισθησία.

Τα νέα toners περιέχουν βελτιωμένα συστατικά

Στις σύγχρονες φόρμουλες θα βρεις συστατικά όπως γαλακτικό, σαλικυλικό και γλυκολικό οξύ, που βοηθούν στην απολέπιση και την ανανέωση των κυττάρων. Αυτά τα ενεργά συστατικά απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα και καθαρίζουν τους πόρους, αποτρέποντας τη συσσώρευση ρύπων και σμήγματος, κάτι που βοηθά στην πρόληψη της ακμής και βελτιώνει την υφή της επιδερμίδας.

Είναι απλά στη χρήση

Πλέον, τα toners δεν απαιτούν απαραίτητα βαμβάκι για την εφαρμογή τους. Πολλές από τις σύγχρονες φόρμουλες έρχονται σε μορφή σπρέι, επιτρέποντάς σου να τα εφαρμόζεις απευθείας στο πρόσωπό σου, κάνοντάς τα πιο εύχρηστα από ποτέ. Επιπλέον, υπάρχουν και τα essence, που απορροφώνται γρήγορα και είναι ιδανικά για όσους προτιμούν μια γρήγορη και απλή ρουτίνα ομορφιάς.

Ελέγχουν τη λιπαρότητα

Τα toners μπορούν να βοηθήσουν ιδιαίτερα αν έχεις λιπαρή επιδερμίδα ή συχνές εξάρσεις ακμής. Λόγω της υδαρής τους υφής, διεισδύουν στους πόρους και καθαρίζουν αποτελεσματικά τα κατάλοιπα, περιορίζοντας παράλληλα την υπερβολική παραγωγή λιπαρότητας. Ιδανικό αν χρησιμοποιείς συχνά μακιγιάζ, καθώς βοηθά στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων και των βακτηρίων.

Προσφέρουν πιο υγιή όψη στο δέρμα

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των toners είναι η ικανότητά τους να απομακρύνουν την περίσσεια λιπαρότητα και να ενισχύουν τη φυσική απολέπιση του δέρματος. Αυτό επιτρέπει στα προϊόντα να διεισδύσουν καλύτερα και βοηθά στην ανανέωση της επιδερμίδας, χαρίζοντας μια πιο φωτεινή και λαμπερή όψη. Το toner επίσης εξισορροπεί το pH της επιδερμίδας, βελτιώνοντας τη συνολική της υγεία.

Μειώνουν την εμφάνιση των πόρων

Αν και τα toners δεν μπορούν να «κλείσουν» τους πόρους, μπορούν σίγουρα να βοηθήσουν στη μείωση της εμφάνισής τους. Μέσω της απολέπισης και της αφαίρεσης των ρύπων που συσσωρεύονται στους πόρους, συμβάλλουν στη μείωση του μεγέθους τους. Τα toners με συστατικά όπως το σαλικυλικό και το γλυκολικό οξύ είναι ιδανικά για αυτό το σκοπό, καθώς διασπούν τη λιπαρότητα και βοηθούν στην πρόληψη των μαύρων στιγμάτων.

