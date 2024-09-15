Facial exercise: Οι μέθοδοι που θα αλλάξουν την όψη της επιδερμίδας σου

Οι ασκήσεις προσώπου έχουν γίνει ξανά δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι βοηθούν στη μείωση του λίπους στο πρόσωπο ή στην ανόρθωση των χαρακτηριστικών του. Αλλά πόσο αληθινοί είναι αυτοί οι ισχυρισμοί;

Η αλήθεια για τις ασκήσεις προσώπου

Οι ασκήσεις προσώπου μπορεί να λειτουργήσουν για κάποιους ανθρώπους και για συγκεκριμένους στόχους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματικές. Όπως με κάθε είδους γυμναστική, δεν ανταποκρίνεται κάθε σώμα το ίδιο. Για παράδειγμα, κάποιοι προτιμούν τη yoga, ενώ άλλοι έχουν καλύτερα αποτελέσματα με πιο έντονες ασκήσεις όπως το cross fit. Αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει και με τις ασκήσεις προσώπου: μπορεί να έχουν αποτέλεσμα σε ορισμένα άτομα, αλλά όχι σε όλους.

Αν ο στόχος σου είναι να μειώσεις το λίπος στο πρόσωπο, πρέπει να γνωρίζεις ότι δεν μπορείς να χάσεις λίπος σε συγκεκριμένα σημεία μέσω των ασκήσεων αυτών. Όμως, υπάρχουν κάποιες ασκήσεις που μπορούν να βοηθήσουν στο προσωρινό «ξεφούσκωμα» του προσώπου, όπως όταν ξυπνάς το πρωί με πρησμένα χαρακτηριστικά.

Οι κορυφαίες μέθοδοι άσκησης προσώπου για βελτίωση του δέρματος

Αν θέλεις να δοκιμάσεις διαφορετικές τεχνικές για την τόνωση του δέρματός σου, παρακάτω θα βρεις τέσσερις από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους που προσφέρουν ορατά αποτελέσματα:

Gua Sha

Το gua sha είναι μια παραδοσιακή τεχνική της κινεζικής ιατρικής, η οποία χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες για την πρόληψη και θεραπεία ασθενειών. Τα ειδικά εργαλεία gua sha βοηθούν στη βελτίωση της λεμφικής αποστράγγισης και στην απελευθέρωση της έντασης από τους μυς του προσώπου. Με συχνή χρήση, μπορείς να δεις διαφορά στον τόνο του προσώπου και στη μείωση των ρυτίδων έκφρασης.

Face rollers

Οι κύλινδροι προσώπου, αν και παρόμοιοι με το gua sha, βοηθούν στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος. Εάν μάλιστα τους βάλεις στο ψυγείο, η δροσερή αίσθηση μπορεί να μειώσει προσωρινά το πρήξιμο του προσώπου. Παρότι δεν είναι τόσο αποτελεσματικοί όσο το gua sha, μπορούν να προσφέρουν άμεση αίσθηση φρεσκάδας.

Μικρορεύματα

Τα εργαλεία μικρορευμάτων χρησιμοποιούνται για τόνωση των μυών του προσώπου και ενίσχυση της παραγωγής κολλαγόνου και ελαστίνης. Αυτά τα μικρορεύματα βοηθούν επίσης στην καλύτερη απορρόφηση προϊόντων περιποίησης και μπορούν να μειώσουν τις λεπτές γραμμές. Με τακτική χρήση, τα αποτελέσματα γίνονται εμφανή σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Yoga προσώπου

Η yoga προσώπου δεν μπορεί να αλλάξει δραστικά το σχήμα του προσώπου σου, αλλά μπορεί να συμβάλλει στη γενική βελτίωση της εμφάνισής του. Με καθημερινή άσκηση, μπορείς να τονώσεις τους μύες και να δεις σταδιακή βελτίωση στη σφριγηλότητα του δέρματος.

Beauty tips:

-Χρησιμοποίησε προϊόντα με βιταμίνη C για να ενισχύσεις την παραγωγή κολλαγόνου. Οι βιταμίνες C και Ε παίζουν σημαντικό ρόλο στη σύνθεση κολλαγόνου, το οποίο είναι απαραίτητο για τη σφριγηλότητα του δέρματος.

-Πρόσθεσε την ρετινόλη στη ρουτίνα περιποίησης. Η ρετινόλη, παράγωγο της βιταμίνης Α, θεωρείται από τους ειδικούς ως ένα από τα καλύτερα συστατικά για την ανανέωση του δέρματος και τη μείωση των ρυτίδων.

-Κοιμήσου περισσότερο και μείωσε το άγχος. Η έλλειψη ύπνου και το άγχος μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα κολλαγόνου στο δέρμα, προκαλώντας πρόωρη γήρανση.

-Διατήρησε μια ισορροπημένη διατροφή, η οποία θα σου προσφέρει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για υγιές δέρμα. Με αυτόν τον τρόπο, το δέρμα σου θα δείχνει πιο λαμπερό και αναζωογονημένο.

Αν ενσωματώσεις τις παραπάνω μεθόδους και συνήθειες στην καθημερινότητά σου, θα δεις μακροχρόνια αποτελέσματα στην όψη του προσώπου και την υγεία του δέρματός σου.

