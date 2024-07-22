Brown Kissed: Το viral beauty look «φωνάζει» καλοκαίρι

Κάθε καλοκαίρι, ο στόχος μας είναι να αναδείξουμε την πιο λαμπερή και ηλιοκαμένη πλευρά του εαυτού μας. Δεδομένου ότι η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να είναι επιβλαβής, το μακιγιάζ γίνεται ο καλύτερος σύμμαχος για να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Μία από τις πιο δημοφιλείς τάσεις στα social media αυτή τη στιγμή είναι το «brown kissed», που χαρίζει στην επιδερμίδα μας μια ζεστή, ηλιοκαμένη λάμψη.

Πώς να πετύχεις το «brown kissed» look;

Το μυστικό για το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η έμφαση στην ενυδάτωση και οι χρυσές, ιριδίζουσες υφές. Τα δύο βασικά προϊόντα που θα χρειαστείς είναι το bronzer και ένα liquid highlighter. Αφού ολοκληρώσεις τη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας σου για βαθιά ενυδάτωση, προχωράς στην εφαρμογή του bronzer σε συγκεκριμένα σημεία του προσώπου.

Εφαρμόζεις στο πάνω μέρος του μετώπου, στα ζυγωματικά και στις γωνίες της γνάθου, όπως κάνεις και με το contouring. Αφού ολοκληρώσεις τις σκιές, εφαρμόζεις το υγρό highlighter. Τοποθετείς ψηλά στα ζυγωματικά με ταμποναριστές κινήσεις χρησιμοποιώντας πινέλο, και προσθέτεις λίγη λάμψη στους ώμους και στις κλείδες για το απόλυτο καλοκαιρινό look.

