Συνάντηση επωνύμων για καλό σκοπό στο charity event γνωστής εταιρείας ένδυσης , στηρίζοντας το Make a Wish (Κάνε Μια Ευχή Ελλάδος).

Σε κλίμα ιδιαίτερης χαράς και συγκίνησης υποδέχθηκε όλη η ομάδα της γνωστής εταιρείας ένδυσης “Dress2unDress” και η ιδιοκτήτρια της Νατάσα Αποστολοπούλου, τους εκπροσώπους του Make a Wish, αλλά και την Πρέσβειρα του Οργανισμού Φαίη Σκορδά διοργανώνοντας ένα μοναδικό φιλανθρωπικό, με αφορμή την συμβολή στην εκπλήρωση μίας από τις ευχές των παιδιών που στηρίζει ο οργανισμός.

Στο κέντρο της Γλυφάδας, έσπευσαν από νωρίς πολλοί επώνυμοι καλεσμένοι από τον επιχειρηματικό, καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό κόσμο της Αθήνας, καθώς και πολλές fashionistas και instagramers, θέλοντας να δώσουν το παρών στην τόσο σημαντική πρωτοβουλία της επιχειρηματία, η οποία μάλιστα πράλαβε και τιμητική πλακέτα για τη συνεισφορά της στο Make A Wish από την Πρέσβειρα του Οργανισμού Φαίη Σκορδά και τις εκπροσώπους του Χριστίνα Δημητροπούλου και Χρυσούλα Σπανού. Το εορταστικό κλίμα της βραδιάς απογειώθηκε από το ξεσηκωτικό Dj Show του Γιώργου Μανίκα ενώ από το event πέρασαν από τη Ναταλία Δραγούμη, την Μαρία Αντωνά και τον Κωνσταντίνο Βασάλο έως και την Σάρα Εσκενάζυ, την Λεάννα Μάρκογλου και τον Πάνο Καλίδη.

