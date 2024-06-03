Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Η μικρή βαφτίστηκε στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου στην Καλιφόρνια, πήρε το όνομα Αθηνά-Αλεξάνδρα και είχε 4 νονούς, ανάμεσά τους η κολλητή φίλη της Μαρίας, Μαριέττα Χρουσαλά με τον σύζυγό της Λέοντα Πατίτσα.

Πηγή: Instagram

Η επιλογή της εκκλησίας κάθε άλλο παρά τυχαία είναι αφού στον Άγιο Νεκτάριο της Αίγινας πήγε να προσκυνήσει η Μαρία Μενούνος την εποχή που προσπαθούσε να αποκτήσει παιδί με τη μέθοδο της παρένθετης μητέρας μετά από τα ουκ ολίγα προβλήματα που αντιμετώπισε με την υγεία της και ξεπέρασε.

Για την τόσο σημαντική αυτή ημέρα, όπως και για όλες τις επίσημες εμφανίσεις της η διάσημη δημοσιογράφος και ηθοποιός επέλεξε δημιουργίες της Σήλιας Κριθαριώτη τόσο για την ίδια, όσο και για την μικρή Αθηνά- Αλεξάνδρα.

Και η Σήλια, φρόντισε έτσι ώστε και η παραμικρή λεπτομέρεια του πακέτου με τα βαφτιστικά, τα μαρτυρικά, τα λαδόπανα και ότι άλλο χρειάζεται μια βάφτιση να είναι προσεγμένα στην εντέλεια. Πόσο μάλλον που χρειάστηκε να ταξιδέψουν από την Ελλάδα στην Αμερική, δουλειά που ανέλαβαν να κάνουν οι νονοί της μικρής με χαρά.

Το μόνο άλλωστε που χρειάστηκε να τρέξουν να βρουν ήταν το απαραίτητο λάδι για τη βάφτιση της μικρής που έπρεπε να είναι ελληνικό και που εντελώς τυχαία, τελικά ήταν μείγμα λαδιού από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Μια απρόβλεπτη λεπτομέρεια που ενθουσίασε τη διάσημη μαμά.

Πηγή: skai.gr

