Dior: Δείτε την επίδειξη του οίκου μόδας στο Κάστρο Ντράμοντ (video)

Ο γαλλικός οίκος μόδας Dior επέστρεψε στη Σκωτία για την πρώτη επίδειξη μόδας εδώ και σχεδόν επτά δεκαετίες στο βόρειο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Dior εμπνεύστηκε από την ιστορία της Σκωτίας για την επίδειξη στους κήπους του Κάστρου Ντράμοντ κοντά στο Κριφ, στο Πέρθσαϊρ, την οποία παρακολούθησαν διάσημες θαυμάστριες των δημιουργιών του, όπως η Τζένιφερ Λόρενς, η Ρόζαμουντ Πάικ και η Άνια Τέιλορ-Τζόι, σύμφωνα με το BBC.

Η τελευταία φορά που ο γαλλικός οίκος διοργάνωσε επίδειξη στη Σκωτία ήταν το 1955, όταν ο ιδρυτής του, Κριστιάν Ντιορ πραγματοποίησε δύο επιδείξεις, μία στο ξενοδοχείο Gleneagles στο Οτεράρντερ και μία στο Central Hotel της Γλασκώβης.

Step inside the Drummond Castle Gardens for the unveiling of #DiorCruise 2025 collection by Maria Grazia Chiuri. https://t.co/uWFIe8hJO5 — Dior (@Dior) June 3, 2024

Η παρουσίαση της συλλογής Cruise 2025 πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στις «Βερσαλλίες της Σκωτίας», που χρησιμοποιήθηκαν ως σκηνικό για τους κήπους του γαλλικού ανακτόρου στην τηλεοπτική σειρά «Outlander».

Η διευθύντρια δημιουργικού του Dior, Μαρία Γκράτσια Κιούρι εμπνεύστηκε από την τοποθεσία και με ένα νεύμα στην Παλαιά Συμμαχία (Auld) μεταξύ Σκωτσέζων και Γάλλων, άνοιξε την επίδειξη με ρούχα με το καρό μοτίβο και την έκλεισε με μια παρέλαση αυλητών.

Φωτογραφίες από το σόου του Christian Dior το 1955 στο Gleneagles τυπώθηκαν σε κάποια ρούχα, με τους σχεδιαστές να τα περιγράφουν ως «είδος κινηματογραφικού μοντάζ».

Μοντέλα ντυμένα με δαντέλες, μαύρο βελούδο και βιολετί καρό, με φορέματα με χάρτες της Σκωτίας γκέτες και με δημιουργίες σε παλέτα κίτρινου, μωβ και πράσινου συνέθεσαν έναν ονειρικό κόσμο σκωτσέζικου ρομαντισμού με πινελιές πανκ ανατροπών στην πασαρέλα ανάμεσα στα μαγευτικά τοπία του ιστορικού Κάστρου Ντράμοντ.

«Επισκέφτηκα τη Σκωτία πριν από πολλά χρόνια προτού ασχοληθώ με τη μόδα και τη βρήκα τόσο όμορφη, επέστρεψα με τη συγκεκριμένη ιδέα να κάνω μια επίδειξη εδώ, είναι ένα πολύ κινηματογραφικό μέρος» είπε η Ιταλίδα σχεδιάστρια μόδας. «Ταυτόχρονα, με γοήτευσε η επιρροή του Κριστιάν Ντιορ. Έκανε περιοδεία στη Σκωτία και εντυπωσιάστηκε από το κιλτ, αλλά η ερμηνεία του ήταν πιο γαλλική… Κατά κάποιο τρόπο το σακάκι Bar και η φούστα είναι μια ερμηνεία του για το κιλτ» εξήγησε.

Η Μαρία Γκράτσια Κιούρι συνεργάστηκε με υφασματοποιούς στη Σκωτία, συμπεριλαμβανομένων των Harris Tweed και Johnstons of Elgin και σχεδιαστές.

«Τα τελευταία 10 χρόνια μιλάμε μόνο για το brand όσον αφορά τη μόδα, αλλά θέλω να δείξω αυτά που κρύβονται πίσω από τo brand– τα εργοστάσια, τη γνώση» είπε η διευθύντρια δημιουργικού του οίκου στα παρασκήνια πριν από την επίδειξη. «Τα πάντα δεν γίνονται στο Παρίσι ή στο Μιλάνο, είναι μια παγκόσμια βιομηχανία. Έτσι, όταν μιλάμε για μόδα, ξεχνάμε πόσο πολύ είμαστε συνδεδεμένοι. Η συνεργασία είναι μια ευκαιρία να εξερευνήσουμε διαφορετικούς τρόπους να κάνουμε πράγματα» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

