Απτόητη η… αλλαγμένη Ισπανία, έκανε το 3x3 και πέταξε έξω την Αλβανία!

Ούτε το ολοκληρωτικό rotation, μέσω των 10 αλλαγών, αλλά ούτε και το μεγάλο κίνητρο της Αλβανίας απέτρεψαν την Ισπανία από το να κερδίσει με 1-0 στο Ντίσελντορφ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου του Euro 2024.



Αποτέλεσμα που σήμανε την τρίτη νίκη της «ρόχα» -που έδειξε την διαφορά ποιότητάς έναντι του αντιπάλου σε ένα ακόμα ματς- στο τουρνουά, χάρη το τέρμα του Τόρες από το 13’, αλλά και την πρόκριση στα νοκ άουτ ούσα πρώτη και χωρίς να δεχτεί ούτε ένα γκολ!



Την ώρα που η Αλβανία ολοκλήρωσε πρόωρα τις υποχρεώσεις της στην διοργάνωση, μένοντας στον έναν βαθμό, αφού μόνο μετά την είσοδο του Μπρόγια είχε κάποιες… εκλάμψεις.

Το ματς:

Η Αλβανία μπήκε δυνατά, με πρόθεση να πιέσει ψηλά και να χαλάσει το build up και το passing game του αντιπάλου της και το κατάφερε στα πρώτα λεπτά.



Με την Ισπανία να δείχνει «μουδιασμένη» και ασύνδετη, ένεκα και των δέκα αλλαγών που είχε στη σύνθεσή της, για να βρει τα «πατήματά» της μετά το 10’, κυκλοφορώντας καλύτερα την μπάλα.



Μάλιστα, στο 12’ ήταν αυτή που κατάφερε να φτιάξει την πρώτη ευκαιρία της αναμέτρησης, με τον Μερίνο να αναγκάζει τον Στρακόσα σε εντυπωσιακή επέμβαση, βγάζοντας την κεφαλιά του, ενώ η επόμενη, από τον Χοσέλου, πέρασε άουτ.

Ωστόσο, στο αμέσως επόμενο λεπτό, η «ρόχα» επαλήθευσε την ποιότητά της και πήρε το προβάδισμα, καθώς από φοβερή κάθετη του Όλμο ο Τόρες πάτησε περιοχή, πλάσαρε από θέση μέσα δεξιά και, με τη βοήθεια και του δοκαριού, έκανε το 0-1!

Ακολούθως, κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, ανέβασε τα ποσοστά κατοχής στα… ύψη και παράλληλα εκμηδένισε κάθε πιθανό κίνδυνο για τα καρέ του Ράγια, ποντάροντας και στο άγχος που είχε κυριεύσει τους παίκτες του Σιλβίνιο.



Μάλιστα, η Ισπανία είχε και την επόμενη μεγάλη ευκαιρία για γκολ, στο 36ο λεπτό, με τον Νάβας να γεμίζει από δεξιά για τον αμαρκάριστο Όλμο, αλλά τον Τζιμσίτι να προλαβαίνει να του βάλει την κόντρα, διώχνοντας σωτήρια σε κόρνερ…



Πέντε λεπτά μετά, ήταν η σειρά του Τόρες να σπαταλήσει την ευκαιρία για το 0-2, με την κεφαλιά του να είναι άστοχη, Είναι χαρακτηριστικό, δε, ότι η Αλβανία κατέγραψε την πρώτη της τελική λίγο πριν την… ανάπαυλα, με τον Ασλάνι να εξαπολύει έναν «κεραυνό», αλλά τον Ράγια να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια!

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την ομάδα του Ντε λα Φουέντε να παραμένει με το… πόδι πατημένο στο γκάζι, έχοντας την πρώτη πολύ καλή φάση μόλις στο 47’, με το εντυπωσιακό «αεροπλανικό» του Χοσέλου να περνάει ελάχιστα άουτ και τον Όλμο να έχει μια ακόμα τελική, στο 50ο λεπτό.



Στη συνέχεια, βέβαια, όπως ήταν φυσικό, η Ισπανία έκανε συντήρηση δυνάμεων, οπισθοχωρώντας και λίγο, αλλά παράλληλα έδωσε την δυνατότητα στην Αλβανία να το πιστέψει ξανά, που πίεσε και πάλι μετά το 60’.



Με τον Μπρόγια να μπαίνει αλλαγή σε εκείνο το σημείο και να κάνει αισθητή την παρουσία του τέσσερα λεπτά μετά, αναγκάζοντας τον Ράγια σε ενστικτώδη επέμβαση σε σουτ του στην κίνηση, για να διατηρήσει το 0-1!

Ακολούθησαν εκατέρωθεν αλλαγές από τους δύο προπονητές, με τον ρυθμό να πέφτει όσο περνούσε η ώρα, για να κλείσει η αναμέτρηση με μια ακόμα χαμένη ευκαιρία του Μπρόγια, στο δεύτερο λεπτό του επιπλέον χρόνου, καθώς ο Ράγια απέκρουσε το γυριστό σουτ του…



MVP: Φυσικά, ο Φεράν Τόρες, που όχι μόνο σημείωσε το νικητήριο τέρμα της Ισπανίας αλλά ήταν και μέσα σε πολλές καλές φάσεις της, μέχρι να αντικατασταθεί. Παράλληλα, ο άσος της Μπαρτσελόνα έφτασε τα πέντε τέρματα σε μεγάλες διοργανώσεις και δύο ασίστ υπό τις οδηγίες του Ντε λα Φουέντε με την εθνική ομάδα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Αλβανία (Σιλβίνιο): Στρακόσα, Μπαλιού, Τζισμίτι, Αγέτι, Μιτάι, Ασλάνι, Ραμαντάνι, Ασάνι (81' Μούτσι), Λάτσι (70' Μπερίσα), Μπαϊράμι (70' Χότζα), Μανάι (59' Μπρόγια).



Ισπανία (Ντε λα Φουέντε): Ράγια, Νάβας, Λαπόρτ (46' Λενορμάν), Βιβιάν, Γκριμάλντο, Μερίνο, Θουμπιμέντι, Όλμο, Φεράν Τόρες (72' Γιαμάλ), Ογιαρθάμπαλ (62' Λόπεθ), Χοσέλου (72' Μοράτα).

