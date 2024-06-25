Η καρδιά της πρωταθλήτριας: Επτάψυχη Ιταλία, τέζαρε τους Κροάτες στο 90+8' και πέρασε στους «16»!

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Με φανταστικό τέρμα του Τζακάνι 30 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του ματς, η Ιταλία τέζαρε τους Κροάτες (1-1), παίρνοντας μέσα από τα χέρια τους τη 2η θέση του β ομίλου και την απευθείας πρόκριση στους «16» του Euro 2024!

Χάρη στο ιστορικό τέρμα του Λούκα Μόντριτς στο 55ο λεπτό, δευτερόλεπτα αφότου ο 38χρονος αρχηγός της Χρβάτσκα είχε αστοχήσει σε πέναλτι, η Κροατία κρατούσε τη νίκη και την πρόκριση μέχρι και το 90+8', γνωρίζοντας βαρύ και οδυνηρό φινάλε...

Πλέον, η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς τερμάτισε στην 3η θέση του ομίλου με 2 βαθμούς και θα περιμένει σε... αναμμένα κάρβουνα την έκβαση των υπόλοιπων γκρουπ για να μάθει αν θα είναι μία από τις τέσσερις καλύτερες τρίτες ομάδες που θα πάρουν το εισιτήριο για τα νοκ άουτ. Πάντως, οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ της...

Η Ιταλία με την πρόκριση αυτή ήδη γνωρίζει και τον αντίπαλό της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ελβετία σε παιχνίδι που θα γίνει στις 29 Ιουνίου.

Στο… μυαλό του κόουτς:

Ο Ζλάτκο Ντάλιτς παρέταξε την Κροατία με σύστημα 4-3-3, έχοντας κάτω από τα δοκάρια τον Λιβάκοβιτς και τους Στάνισιτς, Σούταλο, Πόνγκρατσιτς και Γκβάρντιολ στην τετράδα της άμυνας. Στον άξονα βρέθηκαν οι Μόντριτς, Μπρόζοβιτς και Κόβατσιτς, με τους Σούτσιτς και Πάσαλιτς να παίζουν στις δύο «πτέρυγες», πλάι στον φορ, Κράμαριτς.

Από την άλλη, ο Λουτσιάνο Σπαλέτι κατέβασε την «σκουάντρα ατζούρα» με σύστημα 4-2-3-1. Στα γκολπόστ βρέθηκε ο Ντοναρούμα, με τους Ντι Λορέντσο, Μπαστόνι, Καλαφιόρι και Νταρμιάν στην τετράδα της άμυνας. Στις θέσεις της μεσαίας γραμμής ξεκίνησαν οι Μπαρέλα και Ζορζίνιο, με τους Ντιμάρκο και Ρασπαντόρι στα «φτερά» και τον Πελεγκρίνι σε ρόλο δεκαριού, πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ρετέγκι, που πήρε θέση στο αρχικό σχήμα αντί του Σκαμάκα.

Το ματς:

Ούσα με την πλάτη στον... τοίχο, η Κροατία ήταν εκείνη που μπήκε πιο δυνατά και συγκεντρωμένα στο ματς, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Χαρακτηριστικό είναι πως στο πρώτο 4λεπτο, οι Ιταλοί είχαν ακουμπήσει την μπάλα το πολύ 2-3 φορές, και αυτές για να απομακρύνουν ή να κόψουν τις ενέργειες των αντιπάλων!

Η πρώτη φάση του αγώνα ήρθε για την Χρβάτσκα με το μακρινό δυνατό σουτ του Σούτσιτς να βγάζει δύσκολα σε κόρνερ ο Ντοναρούμα. Μετά το νωθρό της ξεκίνημα, η Ιταλία άρχισε σιγά-σιγά να ανεβάζει στροφές και να κρατά την μπάλα στα πόδια της. Στο 11’, είχαν την πρώτη τους στιγμή με την αδύναμη κεφαλιά ψαράκι του Πελεγκρίνι, για να ακολουθήσει στο 21’ η πολύ καλή κεφαλιά του Ρετέγκι που κατέληξε σε κόρνερ από παρέμβαση του Γκβάρντιολ. Και όλα αυτά, ενώ οι τυπικά φιλοξενούμενοι είχαν μόλις 31% κατοχή της μπάλας σε αυτό το πρώτο διάστημα του αγώνα!

Με τον Ρετέγκι αρκετά δραστήριο, η «σκουάντρα αντζούρα» απείλησε άλλες δύο φορές, στο 22’ με το σουτ του 25χρονου φορ να σταματά σε σώματα αμυντικών, ενώ, στο 27ο λεπτό και μετά από φάση διαρκείας στα καρέ της Κροατίας, ο Μπαστόνι ολομόναχος με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι νικήθηκε από την εκπληκτική επέμβαση του Λιβάκοβιτς!

Φάση η οποία φάνηκε πως «αφύπνισε» το σύνολο του Ζλάτκο Ντάλιτς, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να αποκτήσει αρκετή ένταση και μια άγρια ομορφιά. Στο 31’, το σουτ του Μόντριτς κόπηκε από τον Ντιμάρκο, ενώ, πέντε λεπτά αργότερα, το συρτό σουτ του Πελεγκρίνι από το ύψος της μεγάλης περιοχής, μπλόκαρε σταθερά ο κίπερ της Κροατίας. Αυτή ήταν και η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ, καθώς στο τελευταίο δεκάλεπτο αναλώθηκαν σε πολλές μάχες στον χώρο της μεσαίας γραμμής.

Κροατία-Ιταλία:

Με την έναρξη του δευτέρου 45λεπτου, οι δύο ομάδες προχώρησαν σε μία διορθωτική κίνηση στο μεσοεπιθετικό τους κομμάτι, με τον Μπούντιμιρ να παίρνει τη θέση του Πάσαλιτς και τον Φρατέζι εκείνη του Πελεγκρίνι, δείγμα της διάθεσης των δύο προπονητών να παίξουν πιο επιθετικά και να ψάξουν το γκολ της νίκης. Όπως και στο πρώτο μέρος, έτσι και στο δεύτερο, η Κροατία ήταν αυτή που μπήκε πιο δυνατά στο ματς, ελέγχοντας τον ρυθμό του αγώνα. Έχοντας κλείσει τους Ιταλούς στα καρέ τους, δεν άργησε να έρθει η μεγάλη στιγμή για την Χρβάτσκα, η οποία κέρδισε πέναλτι στο 52' μετά και από παρέμβαση του VAR, σε χέρι του Φρατέζι στο σουτ του Κράμαριτς. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Λούκα Μόντριτς, ο οποίος νικήθηκε στο 54' από την εκπληκτική επέμβαση του Ντοναρούμα!

Ωστόσο, δευτερόλεπτα αργότερα ήρθε η «εξιλέωση» για τον αρχηγό της Κροατίας, καθώς, μετά από προβολή του Μπούντιμιρ και τη νέα τρομερή απόκρουση του Ιταλού κίπερ, ο 38χρονος χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης έγινε κάτοχος της μπάλας και με κοντινό πλασέ άνοιξε το σκορ στο 55', ξεσπώντας σε κλάματα και ξέφρενους πανηγυρισμούς! Μάλιστα

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι έκλεισε την Κροατία στα καρέ της, κυνηγώντας με... μανία το γκολ της ισοφάρισης που θα την έφερε εκ νέου στη δεύτερη θέση του ομίλου και την απευθείας πρόκριση στους «16». Ο Κιέζα πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, με τους Ιταλούς να πιέζουν ασφυκτικά την αντίπαλη άμυνα, έχοντας μια εξαιρετική στιγμή για το 1-1 με την κεφαλιά του Μπαστόνι στο 61' να περνάει ελάχιστα πάνω από την εστία. Παρά τα πολλά κόρνερ και τις στημένες φάσεις, οι «ατζούρι» δυσκολευόντουσαν να βγάλουν τελική, καθώς είτε ο Λιβάκοβιτς, είτε οι αμυντικοί των Κροατών απομάκρυναν τον κίνδυνο.

Στο 71', η Ιταλία κατέγραψε μία ακόμα καλή στιγμή, με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ρασπαντόρι να βρίσκει στο τείχος και να καταλήγει κόρνερ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Σπαλέτι έριξε στο ματς τον Σκαμάκα, παίζοντας έτσι με δίδυμο στην επίθεση, παρέα με τον Ρετέγκι. Λίγο αργότερα, έβαλε στο ματς και τους Τζακάνι και Φατζόλι, θέλοντας να τα παίξει όλα για όλα για την ισοφάριση.

Στο 87', οι τυπικά φιλοξενούμενοι «άγγιξαν» την ισοφάριση όταν μετά από σέντρα «ξυραφιά» του Κιέζα στην «καρδιά» της περιοχής, η μπάλα πέρασε ελάχιστα μπροστά από τον Σκαμάκα που ήταν προ κενής εστίας. Στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων, το μακρινό σουτ του Σκαμάκα κόντραρε και κατέληξε σε κόρνερ.

Και ενώ όλα έδειχναν πως η Κροατία θα πανηγυρίσει μια τεράστια νίκη, ροκανίζοντας έξυπνα τον χρόνο με κλεψίματα και φάουλ, ήρθε ο Καλαφιόρι 30'' πριν το φινάλε και με τρομερή κούρσα, «έσπασε» αριστερά στον Τζακάνι, ο οποίος με ένα φανταστικό φαλτσαριστό σουτ στο 90+8'έστειλε την μπάλα στο απέναντι «γάμα» για το 1-1, με τους Ιταλούς να ξεσπούν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς!

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Κροατία (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς - Στάνισιτς, Σούταλο, Πόνγκρατσιτς, Γκβάρντιολ - Μόντριτς (80' Μάγερ), Μπρόζοβιτς, Κόβατσιτς (70' Ιβάνουσετς) - Σούτσιτς (70' Πέρισιτς), Πάσαλιτς (46' Μπούντιμιρ), Κράμαριτς (90' Γιουράνοβιτς)

Ιταλία (Λουτσιάνο Σπαλέτι): Ντοναρούμα - Ντι Λορέντσο, Μπαστόνι, Καλαφιόρι, Νταρμιάν (81' Τζακάνι) - Μπαρέλα, Ζορζίνιο (Φατζόλι) - Ρασπαντόρι, Πελεγκρίνι (46' Φρατέζι), Ντιμάρκο (57' Κιέζα) - Ρετέγκι.

