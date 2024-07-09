Οι ημιτελικοί του Ευρωπαϊκού με ενισχυμένες αποδόσεις* από το Πάμε Στοίχημα

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Η ώρα των ημιτελικών έφτασε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δύο μεγάλα παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα, δύο ντέρμπι που θα κρίνουν το ζευγάρι του τελικού. Σήμερα (22:00) παίζουν η Ισπανία με τη Γαλλία και αύριο (22:00) η Ολλανδία με την Αγγλία.

Οι σπουδαίες αναμετρήσεις του Ευρωπαϊκού μένουν αξέχαστες στα καταστήματα ΟΠΑΠ που προσφέρουν τις καλύτερες αποδόσεις που έγιναν ποτέ από το Πάμε Στοίχημα.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και οι ακόλουθες στοιχηματικές επιλογές με ενισχυμένες αποδόσεις* για τους δύο ημιτελικούς:

Ισπανία-Γαλλία

Σκορ πολλαπλών επιλογών: 1-0, 2-0 ή 3-0

Ακριβές Σκορ: 0-2

Ο Νίκο Γουίλιαμς να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Ο Κιλιάν Μπαπέ να σκοράρει πρώτος

Ολλανδία-Αγγλία

Σκορ πολλαπλών επιλογών: 1-2, 1-3 ή 1-4

Ακριβές Σκορ: 2-0

Ο Κόντι Χάπκο να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Ο Χάρι Κέιν να σκοράρει πρώτος

Πλήθος Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα για τους ημιτελικούς

Αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές έχει το Πάμε Στοίχημα για κάθε παιχνίδι του Ευρωπαϊκού, καθώς και πλήθος Bet Builder Ready.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και τις ακόλουθες προωθητικές ενέργειες* για να ζήσεις αυτό το Ευρωπαϊκό καλύτερα από ποτέ:

Boost Νίκης

Σκορ 3

Στο Παρά 1

Επιστροφή Στοιχήματος

Football Party με καθημερινές προσφορές από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις*

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ, με καθημερινές προσφορές* από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις στο opapstore app. Με το Πάμε Στοίχημα σε ρόλο οικοδεσπότη, οι πελάτες των καταστημάτων ΟΠΑΠ ζουν μια μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία, γεμάτη συγκινήσεις και ατέλειωτη δράση.

Στο Ευρωπαϊκό, όσοι έχουν την εφαρμογή στο κινητό τους, μπορούν να ξεκλειδώνουν τις καθημερινές αποστολές του προγράμματος πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις», όπου τους περιμένουν αποστολές, εκπλήξεις και δώρα*.

Από τις 14 Ιουνίου και έπειτα από 9 κληρώσεις, το πρόγραμμα πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις» έχει μοιράσει σε 206 νικητές, πλούσια δώρα εμπειρίας ύψους 51.825 ευρώ συνολικά.

