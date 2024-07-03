Ο NiVo στο ΟΠΑΠ Game Time: Ο Ολυμπιακός και το challenge στον Γιάννη Αντετοκούνμπο

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Στον παλμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κινείται το ΟΠΑΠ Game Time με καλεσμένο τον δημοφιλή καλλιτέχνη NiVo.

Πώς ένιωσε ο Νίκος Βουρλιώτης για την κατάκτηση του Conference League και πως την πανηγύρισε; Ποιους παίκτες του Ολυμπιακού θα κράταγε σίγουρα στην επόμενη σεζόν; Τι βλέπει για τη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και ποια ομάδα θεωρεί πως μπορεί να κάνει την έκπληξη;

Ο NiVo απαντάει με ειλικρίνεια και χιούμορ στις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις της Χριστίνας Βραχάλη, κάνει challenge στον Γιάννη Αντετονκούνμπο για ντουέτο πάνω στη σκηνή και αποκαλύπτει τον σημαντικότερο ρόλο στη ζωή του.

Δείτε το βίντεο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.