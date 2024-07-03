Εκτέλεσε την Αυστρία ο Ντεμιράλ και έστειλε την Τουρκία στους «8»

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Έβαλε στα δίχτυα την Αυστρία και έστειλε την Τουρκία στους «8» ο Ντεμιράλ.

Με δυο γκολ του πολύπειρου στόπερ της Αταλάντα και χάρη σε μια ΤΕΡΑΣΤΙΑ επέμβαση του Γκιουνόκ σε κεφαλιά του Μπαουμγκάρντερ στο 90'+5' η ομάδα του Μοντέλα επικράτησε 2-1 της Αυστρίας και προκρίθηκε στα ημιτελικά όπου θα κοντραριστεί με την Ολλανδία!

Τρομερή ματσάρα στη Λειψία με τους Αυστριακούς να χάνουν τις ευκαιρίες και τον Ντεμιράλ να πετυχαίνει το γρηγορότερο γκολ που έχει μπει ποτέ σε νοκ-άουτ Euro (57 δευτερόλεπτα) και να γίνεται ο πρώτος αμυντικός που σκοράρει δις σε τέτοια φάση μεγάλης διοργάνωσης μετά τον Λιλιάν Τουράμ το 1998 που έβαλε δυο γκολ απέναντι στην Κροατία!

Το ματς:

To ματς ξεκίνησε με τις καλύτερες των προϋποθέσεων για την Τουρκία. Από κόρνερ του Γκιουλέρ η μπάλα πήρε παράξενη τροχιά, με την άμυνα της Αυστρίας να μην απομακρύνει σωστά και τον Ντεμιράλ με προβολή να ανοίγει το σκορ πετυχαίνοντας το γρηγορότερο γκολ σε Euro σε νοκ-άουτ.

Η Αυστρία δεν πτοήθηκε και δευτερόλεπτα αργότερα αναζήτησε την άμεση ισοφάριση. Στο 3' ο Μπάουμγκαρντνερ βρέθηκε εκτός περιοχής από τα δεξιά και εξαπέλυσε ένα σουτ προς την απέναντι γωνία, ωστόσο η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και κατέληξε άουτ. Στο 5' η ομάδα του Ράγκνικ έχασε μια ευκαιρία «καρμπόν» με εκείνη του γκολ της Αυστρίας.

Κόρνερ από τα αριστερά με τον Ζάμπιτζερ να εκτελεί και την μπάλα να περνάει παράλληλα επάνω στη γραμμή, όμως ο Μπάουμγκαρντνερ δεν πρόλαβε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα με τη φάση να τελειώνει εκεί χάρη σε διώξιμο του Ντεμιράλ, που στο ριπλέι φαίνεται να έχει κλωτσήσει τον έμπειρο χαφ.

Ξανά η Αυστρία στο προσκήνιο δυο λεπτά αργότερα με νέο κόρνερ που εκτελέστηκε από τα δεξιά και τον Λίχναρτ να στέλνει με κεφαλιά την μπάλα άουτ.

Η Τουρκία έβλεπε την αντίπαλο της να εντείνει την πίεση και προσπαθούσε χωρίς επιτυχία να βγει από τα καρέ της. Στο 25' ο Ντεμιράλ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα άουτ έπειτα από κόρνερ του Γκιουλέρ, ενώ στο 27' η προσπάθεια του Αρναούτοβιτς να βρει τον Σμιντ δεν καρποφόρησε.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε με ισορροπία, αλλά με την Τουρκία να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-0 υπέρ της.

Με δυο αλλαγές η Αυστρία στο δεύτερο μέρος με τον Ράνγκνικ να ρίχνει στη μάχη τους Μπρας και Γκρέγκοριτς. Αυτές οι κινήσεις του έμπειρου τεχνικού βοήθησαν την ομάδα του να πάρει μέτρα στο γήπεδο και να προειδοποιήσει στο 50' με κεφαλιά του φορ της Φράιμπουργκ να φεύγει άουτ.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η Αυστρία έχασε τεράστια ευκαιρία να σκοράρει. Ήταν το 51ο λεπτό όταν ο Ποσχ με φοβερή κάθετη-τρύπα στην περιοχή βρήκε τον Αρναούτοβιτς, αυτός έκανε την κίνηση και βγήκε τετ-α-τετ με τον Γκιουνόκ που απέκρουσε με το σώμα.

Και ενώ όλα έδειχναν ότι αργά ή γρήγορα η Αυστρία θα καταφέρει να βρει το γκολ της ισοφάρισης, τα δεδομένα τη

Η απάντηση της Αυστρίας ήταν άμεση, αφού μετά από κόρνερ του Ζάμπιτζερ στο 66' ο Ντάνσο έκανε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου ο Γκρέγκοριτς με πλασέ μείωσε σε 2-1 και έδωσε άλλη διάσταση στο ματς.

Από το σημείο εκείνο και έπειτα το ματς έγινε ροντέο και η Αυστρία συνέχισε να έχει την κατοχή και να διατηρεί την Τουρκία κολλημένη στο δικό της μισό γήπεδο. Στο 84' ο Ποσχ έκανε τη σέντρα στην περιοχή ο Γκιουνόκ βγήκε λανθασμένα πιάνοντας... αέρα αλλά η κεφαλιά του Γκρέγκοριτς έφυγε άουτ.

Η πολιορκία στα τουρκικά καρέ συνεχίστηκε, με την Τουρκία να βρίσκει χώρους και να χάνει μεγάλη στιγμή στο 90'+4' να καθαρίσει το ματς. Ο Γιλμάζ βγήκε στην κόντρα και στο «ένας εναντίον ενός» με τον Πεντς και αφού άδειασε τον Βέμπερ, πλάσαρε, με τον τερματοφύλακα της Αυστρίας να αντιδρά εντυπωσιακά.

Στην αμέσως επόμενη φάση ήρθε η στιγμή που τα φλας άστραψαν και η Αυστρία άγγιξε την παράταση. Μετά από σέντρα που έγινε στην περιοχή ο Μπαουμγκάρντερ έκανε το άλμα, έπιασε την κεφαλιά και ο Γκιουνόκ με μια αδιανόητη επέμβαση κράτησε το σκορ στο 2-1 και έστειλε την Τουρκία στους «8».

MVP: Μπορεί ο Μεχντί Ντεμιράλ να ήταν ο σκόρερ για την Τουρκία, ωστόσο αυτός που ουσιαστικά χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του ήταν ο Μερτ Γκιουνόκ με την τεράστια επέμβαση που έκανε στο 90'+5' στην κεφαλιά του Μπάουμγκάρντερ!

Αυστρία (Ραλφ Ράνγκνικ): Πεντς, Μουένε (46’ Πρας), Λίνχαρτ (64’ Βέμπερ), Ντάνσο, Πος, Ζάιβαλντ, Λάιμερ (64’ Γκρίλιτς), Ζάμπιτσερ, Σμιντ (46’ Γκρέγκοριτς), Μπαουμγκάρντνερ, Αρναούτοβιτς.

Τουρκία (Βιντσέντζο Μοντέλα): Γκιουνόκ, Μούλντουρ, Ντιμιράλ, Μπαρντακτσί, Καντίογλου, Γιουκσέκ (58’ Οζκάν), Αϊχάν, Κοκτσού (83’ Καχβετσί), Γιλμάζ, Γιλντίζ (78’ Γιοκουσλού), Γκιουλέρ (78’ Ακτούρκογλου)

