Άγγελος Χαριστέας: «Στην Πορτογαλία σε θυμούνται ακόμα» - Το συγκινητικό γράμμα του ήρωα του τελικού στον νεότερο εαυτό του 20 χρόνια μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού

Υπάρχουν «γκολ» και «γκολ».

Αν το ελληνικό ποδόσφαιρο έπρεπε να επιλέξει μονάχα ένα από όλη την ιστορία του, θα ήταν αυτό.

Εκείνο που μια «Αγγελική συνεργασία» των Μπασινά και Χαριστέα στο «Ντα Λουζ» έφερε στην Ελλάδα το πρώτο της ευρωπαϊκό τρόπαιο, 20 χρόνια πριν, μια μέρα σαν σήμερα, 4 Ιουλίου.

Ο Άγγελος Χαριστέας «ακροβατεί» μεταξύ παρόντος και παρελθόντος και απευθύνεται μέσω του ΟΠΑΠ στον Άγγελο Χαριστέα του 2004, λίγες ώρες πριν σκοράρει στον τελικό των τελικών. Τι θα του έλεγε αν μπορούσε να τον ακούσει; Πώς θα τον προετοίμαζε για το ότι θα πετύχαινε το σημαντικότερο γκολ στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού;

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το γράμμα του Άγγελου Χαριστέα στον νεότερο εαυτό του:

Το «Γράμμα στον νεότερο εαυτό μου» με πρωταγωνιστή τον Άγγελο Χαριστέα είναι το τελευταίο από τα 6 αφιερωματικά βίντεο που ετοίμασε ο ΟΠΑΠ για την 20η επέτειο από το έπος της Πορτογαλίας. Έξι Legends του 2004, που «σφράγισαν» τη νικηφόρα πορεία της Εθνικής μας Ομάδας προς την κορυφή της Ευρώπης, γράφουν στον νεότερο εαυτό τους και μας παίρνουν μαζί τους σε ένα ταξίδι στον χρόνο γεμάτο έντονες αναμνήσεις και συναισθήματα. Στις ίδιες ημερομηνίες των έξι ιστορικών αγώνων, ζούμε ξανά, 20 χρόνια μετά, τις ανεπανάληπτες στιγμές του 2004 μέσα από τα βίντεο του ΟΠΑΠ.

Πηγή: skai.gr

