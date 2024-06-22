Euro 2024: Με Bet Builders και Ρονάλντο, Κβαρατσχέλια και Ντοκού στα ματς του Σαββάτου

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Σε πλήρη εξέλιξη η 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Euro 2024, με δύο αναμετρήσεις για το Group F και μια από το Group E στο πρόγραμμα του Σαββάτου. Στις 16:00 στο Αμβούργο συγκρούονται οι Γεωργία και Τσεχία.

Η ομάδα του Σανιόλ δεν τα κατάφερε στην πρεμιέρα, καθώς ηττήθηκε 3-1 από την Τουρκία. Ήταν ανταγωνιστική για μια ώρα αγώνα, ισοφάρισε με τον Μικαουτάτζε στο 32' το γκολ του Μίλντιρ από το 25', δεν είχε ωστόσο απάντηση μετά το 2-1 του Γκιουλέρ στο 65'.

Κόντρα στο φαβορί του ομίλου και διεκδικήτρια του τροπαίου Πορτογαλία, η Τσεχία έφτασε πολύ κοντά σε αποτέλεσμα. Πήρε προβάδισμα με γκολάρα του Πρόβοντ στο 62', δεν άντεξε ωστόσο στην πίεση των Πορτογάλων.

Στις καθυστερήσεις ήρθε η ολική ανατροπή, αφήνοντας την Τσεχία με άδεια χέρια. Πικρό το φινάλε για την ομάδα του Χάσεκ, δίκαιη εξέλιξη ωστόσο με βάση τη συνολική εικόνα της αναμέτρησης.

«Τελικός» για Γεωργία και Τσεχία, καθώς μόνο σε περίπτωση νίκης διατηρούν ρεαλιστικές ελπίδες πρόκρισης. Με ενθουσιασμό και πολλή διάθεση στο χορτάρι η Γεωργία, πιο έμπειρη και πειθαρχημένη η Τσεχία.

Τουρκία και Πορτογαλία το δεύτερο ματς του Group F, με τη σέντρα προγραμματισμένη για τις 19:00 στο Signal Iduna Park της Βεστφαλίας. Ο Μοντέλα έχει δώσει χαρακτήρα στην Τουρκία, που παρουσιάζει ίσως την πιο σοβαρή εκδοχή της εδώ και χρόνια.

Πνευματικά δυνατή, με στοιχεία σύγχρονης ομάδας και μεθοδική, έφτασε στο 3-1 της πρεμιέρας επί της Γεωργίας. Με 22(8) τελικές, 52% κατοχή μπάλας και 2.48 xG, έδειξε εξαιρετική ευχέρια τόσο στη δημιουργία όσο και την εκτέλεση.

Η Πορτογαλία διαθέτει ένα από τα πιο πλήρη ρόστερ της διοργάνωσης. Με εμπειρία, ποιότητα, ταχύτητα, ενθουσιασμό και τον Μαρτίνεθ να της έχει δώσει ένα σαφώς πιο επιθετικό προφίλ. Έχει την άνεση να προσαρμόζει την διάταξη της ανάλογα με τον αντίπαλο, όπως έκανε και κόντρα στην Τσεχία.

Ο Μαρτίνεθ προτίμησε ένα 3-5-2 «καθρέφτη» με το σύστημα του αντίπαλου και δικαιώθηκε, έστω κι αν χρειάστηκε το γκολ του Κονσεϊσάο στις καθυστερήσεις για το τελικό 2-1 με ανατροπή. Εξέλιξη που μοιάζει απόλυτα δίκαιη με βάση τη στατιστική εικόνα του αγώνα. Με κατοχή μπάλας στο 69%, 19(8) τελικές, 13(!) κόρνερ και 1.82 xG στην αναμέτρηση για τους Ίβηρες.

Η Τουρκία είναι εξαιρετική μεσοεπιθετικά, έχει ωστόσο κενά στα μετόπισθεν. Η Πορτογαλία είναι ένα επίπεδο πάνω και περισσότερο ισορροπημένη στο χορτάρι.

Με την αναμέτρηση Βέλγιο - Ρουμανία στην Κολωνία (22:00) για το Group E ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του Σαββάτου. Οι «κόκκινοι διάβολοι» απογοήτευσαν στην πρεμιέρα με την ήττα 0-1 από τη Σλοβακία. Η στατιστική εικόνα «λέει» πως άξιζαν τουλάχιστον την ισοπαλία, ωστόσο η αναποτελεσματικότητα στην επίθεση τους στοίχισε ακριβά.

Οι 15(5) τελικές με 1.97 xG μεταφράστηκαν στο απόλυτο μηδέν εκτελεστικά, έτσι το Βέλγιο δεν βρήκε ποτέ απάντηση στο γκολ του Σρανζ από το 7ο λεπτό. Η νίκη απέναντι στη Ρουμανία είναι επιτακτική ανάγκη, διαφορετικά το Βέλγιο κινδυνεύει να αποτύχει σε δεύτερη σερί μεγάλη διοργάνωση.

Ονειρική πρεμιέρα για τη Ρουμανία, που ισοπέδωσε με το εμφατικό 3-0 την Ουκρανία! Με εκπληκτική ακρίβεια, ουσία στο παιχνίδι της και καλά οργανωμένη πίσω από τη μπάλα, η ομάδα του Ιορντανέσκου θύμισε κάτι από τα παλιά.

Χρειάστηκε μόλις 34% κατοχή μπάλας και πέντε τελικές στο στόχο για να σκοράρει τρεις φορές, ενώ κράτησε μόλις στο 0.55 xG την αντίπαλο της. Δίχως πίεση στην αναμέτρηση με το Βέλγιο, όχι μόνο επειδή είναι το αουτσάιντερ αλλά γιατί σε κάθε περίπτωση θα έχει μια ακόμη ευκαιρία να «κλειδώσει» την πρόκριση απέναντι στη Σλοβακία.

Ανώτερο το Βέλγιο, με σαφώς ισχυρότερο κίνητρο. Στην πρεμιέρα ωστόσο έδειξε πως δεν είχε τρόπο να διαχειριστεί την πίεση. Η Ρουμανία το ευχαριστιέται στο χορτάρι και έχει άγνοια κινδύνου.

