Μαρτίνεθ: «Έδωσε σε όλους μας ένα μάθημα ο Ρονάλντο, νιώσαμε περήφανοι για εκείνον»

Τι κι αν έχει παίξει πάνω από 1.000 ματς στην καριέρα του, αυτό απέναντι στη Σλοβενία για τους «16» του Euro 2024 ήταν σίγουρα από τα πιο περίεργα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο.



Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα έχασε αρκετές ευκαιρίες, αστόχησε σε πέναλτι στην παράταση και ξέσπασε σε κλάματα, όμως, ήταν εύστοχος στην ψυχοφθόρα διαδικασία και η Πορτογαλία με ήρωα τον Ντιόγκο Κόστα πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

στις δηλώσεις του ανέφερε πως άπαντες είναι περήφανοι για τον CR7, ενώ στάθηκε στον τρόπο που αντέδρασε και συνέχισε το ματς μετά τη χαμένη εκτέλεση του πέναλτι.«Δεν χρειάζεται να νοιάζεται τόσο πολύ και γι' αυτό τον ευχαριστώ που είναι όπως είναι, που νοιαζόταν για την ομάδα... Ήμουν σίγουρος ότι έπρεπε να είναι ο πρώτος που θα χτυπήσει πέναλτι και να μας δείξει τον δρόμο προς στη νίκη», είπε αρχικά και συνέχισε:«Νομίζω ότι όλοι νιώσαμε πολύ περήφανοι για τον αρχηγό μας. Στα αποδυτήρια όλοι ήταν ενθουσιασμένοι με αυτό που έκανε. Νομίζω ότι μας έδωσε όλους ένα μάθημα, ότι πρέπει να ζούμε κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία. Πρέπει να έχεις πραγματικά υψηλά πρότυπα και να μην τα παρατάς ποτέ, η ζωή και το ποδόσφαιρο σου χαρίζουν δύσκολες στιγμές και ο τρόπος που αντέδρασε είναι ένα πραγματικό παράδειγμα για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο», ενώ πρόσθεσε:«Δεν θέλουμε ρεπό, θέλουμε να είμαστε εδώ, τώρα είμαστε συγκεντρωμένοι και επικεντρωμένοι στη Γαλλία... αυτό το Euro είναι "καυτό" και τρεις μέρες είναι αρκετές για να προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδιΗ Γαλλία είναι πολύ δυνατή και τα πράγματα τείνουν να γίνονται πιο δύσκολα αμυντικά, αλλά στην επίθεση ίσως υπάρχει περισσότερος χώρος πίσω από τις γραμμές. Άρα αυτός είναι πιο δυνατός αντίπαλος και μπορεί να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα, αλλά είναι καλύτερος αντίπαλος γιατί θα έχεις και περισσότερες ευκαιρίες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο

