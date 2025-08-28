Ζελατινώδεις οργανισμοί εμφανίζονται σε λίμνες και ποτάμια των ΗΠΑ

Περίεργες μάζες που μοιάζουν με... ζελεδάκια εμφανίζονται σε λίμνες, ποτάμια και λιμνοθάλασσες των Ηνωμένων Πολιτειών έχοντας προκαλέσει ανησυχία σε λουόμενους και σκάφη που κινούνται στα εσωτερικά ύδατα.

Πολλοί μάλιστα εκφράζουν φόβους ότι πρόκειται για γιγαντιαία θαλάσσια παράσιτα.

Τα αλλόκοτα, ημιδιαφανή σώματα έχουν μερικοί χαρακτηρίζουν «καταραμένα ζελεδάκια», «μεταλλαγμένους εγκεφάλους» και «εφιάλτες επιστημονικής φαντασίας», καθώς πολλαπλασιάζονται σε όλο και περισσότερες περιοχές των ΗΠΑ το φετινό καλοκαίρι.

Παρότι το μέγεθός τους μπορεί να φτάσει εκείνο ενός....ανθρώπινου εγκεφάλου, οι υπηρεσίες προστασίας άγριας ζωής των ΗΠΑ διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.

Σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία θαλάσσιας ζωής και άγριας πανίδας (USFWS), πρόκειται για αποικίες μικροσκοπικών οργανισμών που σχηματίζουν ένα εντυπωσιακό, ζωντανό σώμα που ονομάζεται «βρυόζωο».

Το επιστημονικό του όνομα είναι Pectinatella magnifica.

Εντοπίστηκαν πρόσφατα σε περιοχές όπως η Βορειοδυτική Ακτή των ΗΠΑ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Καταφύγιο Άγριας Ζωής Nisqually στην Ουάσινγκτον, ωστόσο το φαινόμενο δεν είναι νέο – οι αποικίες βρυοζώων είναι αρκετά κοινές και σε άλλες περιοχές, όπως η Μείζων Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, η Ανατολική Ακτή, ο Μεσοδυτικός και ο Νοτιοανατολικός τομέας των ΗΠΑ.

Στις 17 Αυγούστου, η USFWS δημοσίευσε και φωτογραφία από κοντινή λήψη ενός μεγάλου δείγματος του οργανισμού που εντοπίστηκε στη λίμνη Χιούρον, κοντά στο Μίσιγκαν, υπενθυμίζοντας στο κοινό πως παρά την παράξενη όψη τους, δεν πρόκειται για επικίνδυνους οργανισμούς.

Ακίνδυνα και χρήσιμα για το περιβάλλον

Σε αντίθεση με άλλους οργανισμούς, οι αποικίες βρυοζώων δεν μεταφέρουν ιούς και είναι απολύτως ακίνδυνες για τον άνθρωπο, επισημαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η USFWS, οι οργανισμοί αυτοί παίζουν θετικό ρόλο στο οικοσύστημα, καθώς βοηθούν στον καθαρισμό του νερού.

Ορατά το καλοκαίρι, «κοιμούνται» τον χειμώνα

Οι αποικίες γίνονται πιο ορατές προς τα τέλη του καλοκαιριού ή στις αρχές του φθινοπώρου, καθώς τότε μεγαλώνουν αρκετά ώστε να φαίνονται εύκολα στην επιφάνεια των υδάτων.

Το φθινόπωρο, δημιουργούν μικροσκοπικές δομές που μοιάζουν με σπόρους, οι οποίες βυθίζονται στον πυθμένα για να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Την άνοιξη δημιουργούν νέες αποικίες.

Οι ειδικοί τονίζουν πως αυτές οι μικρές «κάψουλες ζωής» μπορούν να αντέξουν το ψύχος, την ξηρασία, ακόμα και τον χρόνο, χάρη στο σκληρό εξωτερικό τους περίβλημα που τις προστατεύει μέχρι να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές συνθήκες.

Αρχαία θαύματα της φύσης

Αξίζει να σημειωθεί πως τα βρυόζωα είναι οργανισμοί με ιστορία εκατοντάδων εκατομμυρίων ετών.

Οπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, το είδος Pectinatella magnifica, που είναι το πιο κοινό στις ΗΠΑ, υπάρχει εδώ και 480 εκατομμύρια χρόνια, αποτελώντας ουσιαστικά έναν αρχαίο «καθαριστή» των υδάτων.

Οι αποικίες μπορεί να γίνουν αρκετά μεγάλες – ακόμα και πάνω από 30 εκατοστά σε διάμετρο – σχηματίζοντας τις ογκώδεις ζελατινώδεις μάζες που βλέπουν φέτος οι λουόμενοι και οι επισκέπτες σε λίμνες και ποτάμια.

Πώς μεταφέρονται

Οι επιστήμονες πιστεύουν πως τα βρυόζωα μεταφέρονται με διάφορους τρόπους: είτε μέσα στα στομάχια πουλιών όπως οι πάπιες και οι χήνες, είτε έχοντας προσκληθεί πάνω σε ψάρια ή φυτά που μεταφέρθηκαν από ανθρώπους.

Τι να κάνετε αν τα δείτε

Οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες σε πολιτείες όπως το Οχάιο και το Μιζούρι έχουν επανειλημμένα τονίσει μέσω social media: «Αν δείτε βρυόζωα, αφήστε τα ήσυχα – κάνουν δουλειά χρήσιμη για το περιβάλλον».

Αν κάποιο δείγμα τους βρεθεί κολλημένο σε βάρκα ή προβλήτα, οι ειδικοί συστήνουν μεγάλη προσοχή.

«Αν δείτε βρυόζωο κολλημένο στη βάρκα σας ή κοντά στον μόλο, μην το αφαιρέσετε εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Κι αν το κάνετε, ξύστε το πολύ προσεκτικά για να μη βλάψετε τους οργανισμούς», αναφέρει σχετική σύσταση του Τμήματος Διατήρησης Φύσης του Μιζούρι.

Πηγή: skai.gr

