Ρόδος: Οι άνθρωποι που διέσωσαν τουρίστες και έσβηναν τις φλόγες

Πριν από 3 χρόνια, καλοκαίρι του 2023, η Ρόδος έζησε μια από τις μεγαλύτερες και πιο καταστροφικές πυρκαγιές στην ιστορία της. Κάηκαν πάνω από 180.000 στρέμματα γης μέσα σε 10 ημέρες.

Πάνω από 19.000 τουρίστες απομακρύνθηκαν από το λιμενικό και τους ιδιώτες, στη μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα.

Στην κάμερα του "Όπου υπάρχει Ελλάδα" στον ΣΚΑΪ μίλησαν μερικοί από τους πρωταγωνιστές αυτής της μεγάλης επιχείρησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.