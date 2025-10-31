Την τρομερή τύχη να απαθανατίσει έναν σπανιότατο, λευκό ιβηρικό λύγκα (με λευκισμό) στα βουνά της Ισπανίας είχε ένας ερασιτέχνης φωτογράφος άγριας ζωής, «τραβώντας» την πρώτη φωτογραφία του ζώου που έχει ληφθεί ποτέ.

Ο λευκισμός (leucism) είναι μια γενετική κατάσταση που προκαλεί μερική απώλεια χρωστικής (μελανίνης) σε ζώα, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν λευκά ή αχνά σημεία στο δέρμα, τα φτερά ή το τρίχωμά τους.

Ο Άνχελ Ιδάλγο κατάφερε να απαθανατίσει τον σπάνιο λευκό λύγκα - μέλος της οικογένειας "Lynx pardinus" - με μία κρυφή κάμερα στα βάθη μιας από τις οροσειρές της επαρχίας Χαέν στη νότια Ισπανία και έδωσε στο εντυπωσιακό ζώο το παρατσούκλι «Λευκό φάντασμα του μεσογειακού δάσους».

Ωστόσο, η ακριβής τοποθεσία όπου εντοπίστηκε το ζώο στην άγρια φύση παραμένει μυστική.

Ο ιβηρικός λύγκας ζει σε γεωγραφικές περιοχές όπως η Σιέρα Μορένα, τα Όρη του Τολέδο, η ισπανο-πορτογαλική λεκάνη του Γκουαδιάνα και η Δονιάνα.

Ενα από τα πιο σπάνια αιλουροειδή στον κόσμο, βρίσκεται στο χείλος της εξαφάνισης μετά την πτώση του πληθυσμού του κάτω από 100 ζώα, πριν από δύο δεκαετίες.

Παρά τις προσπάθειες διατήρησης του είδους από τις ισπανικές και πορτογαλικές αρχές, εξακολουθεί να θεωρείται «ευάλωτος» από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης.

