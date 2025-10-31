Νίσυρος: Το εντυπωσιακό ηφαίστειο της

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Νίσυρος είναι το νεότερο από τα μεγάλα ηφαιστειακά κέντρα της Ελλάδας και ανήκει μαζί με τα Μέθανα, τη Μήλο και τη Σαντορίνη στα ενεργά ηφαίστεια της χώρας μας. Τα παλαιότερα πετρώματα έχουν ηλικία 160.000 ετών, ενώ τα νεότερα (προϊστορικά) 15.000 ετών, και καλύπτουν το νησί απ’ άκρη σ’ άκρη. Πρόκειται για το νεότερο ενεργό ηφαίστειο του Αιγαίου, με θαυμάσια διατηρημένη καλντέρα διαμέτρου 4 χιλιομέτρων. Πλήθος κόσμου επισκέπτεται το νησί αποκλειστικά και μόνο για το ηφαίστειο, αλλά και τον ηφαιστειογενή βυθό του, όπου φιλοξενούνται σπάνια είδη ψαριών και πολύχρωμα σφουγγάρια.

Το μεγαλύτερο μέρος της Νισύρου είναι ορεινό, ηφαιστειογενές και αρκετά εύφορο. Αποτελείται από διάφορα ηφαιστειακά πετρώματα, με εξάρσεις όγκων που δημιουργήθηκαν από παλαιότερες δράσεις του ηφαιστείου. Τα είδη πετρωμάτων που συναντώνται εκεί (βασάλτες, ανδεσίτες, δακίτες, ρυόλιθοι κλπ.) έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς και για την κατασκευή διαφόρων κτισμάτων πάνω στο νησί, όπως το Παλαιόκαστρο και το Καμπαναριό του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου έξω από τα γραφικά Νικιά.

Ο μεγαλύτερος κρατήρας του ηφαιστείου, με το γενικό όνομα «Πολυβώτης», έχει διάμετρο 260 μέτρων και βάθος 30 μέτρων. Στην περιοχή συναντούμε άλλους πέντε νεότερους κρατήρες, ο μεγαλύτερος εκ των οποίων είναι ο «Στέφανος», με διάμετρο 30 μέτρων και βάθος 30 μέτρων.

Επίσης, το ηφαίστειο περιβάλλει μία εντυπωσιακή κοιλάδα (καλντέρα), με μήκος 2.400 μέτρων και πλάτος 950 μέτρων. Από ψηλά η όψη της καλντέρας κόβει κυριολεκτικά την ανάσα, και μαγνητίζει τα βλέμματα των επισκεπτών και τα φωτογραφικά φλας!

Πρόκειται για ένα κοιμώμενο ενεργό ηφαίστειο, καθώς η τελευταία ηφαιστειακή δράση εκδηλώθηκε πριν από αρκετές χιλιάδες χρόνια, χωρίς ωστόσο να έχουμε κάποια ιστορική καταγραφή. Η τελευταία μαγματική δράση στην περιοχή της Νισύρου εκδηλώνεται πριν περίπου 20.000 χρόνια, ενώ υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η τελευταία έκρηξη του Γυαλιού είναι πιθανά νεότερη των 10.000 ετών. Ωστόσο, τόσο το ηφαίστειο, όσο και ο ηφαιστειογενής βυθός εξακολουθούν να «αναπνέουν» εκλύοντας θερμότητα και διάφορα αέρια, ενώ τα χρωματιστά πετρώματα έρχονται να συμπληρώσουν το ήδη μαγευτικό και συνάμα απόκοσμο τοπίο.

Στις μέρες μας πραγματοποιούνται οργανωμένες και μη ξεναγήσεις μέσα στον κρατήρα του ηφαιστείου, γεγονός που μας δίνει τη δυνατότητα να περπατήσουμε πάνω σε ένα ενεργό ηφαίστειο, σ’ ένα τοπίο που μοιάζει να έχει βγει από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ο κρατήρας Στέφανος είναι επισκέψιμος και μπορείτε πολύ εύκολα να τον προσεγγίσετε και να τον περπατήσετε. Η εμπειρία ξεκινά πριν ακόμα φτάσετε στον κρατήρα, στο οροπέδιο του Λακκιού, από τη διαδρομή που διασχίζει ένα μεγάλο κομμάτι της ενδοχώρας του νησιού, μέχρι την είσοδο του οροπεδίου.

Από τη μια πλευρά υψώνονται οι υποκίτρινες πλαγιές των κρατήρων και από την άλλη η καλντέρα με τα γραφικά Νικιά χτισμένα στην κορυφή της. Το τοπίο με τους ιδιαίτερους γεωλογικούς σχηματισμούς αναμφίβολα θα σας μαγέψει και θα βγάλετε ασυναγώνιστες φωτογραφίες για το Instagram.

Ωστόσο, βγαίνοντας από το αυτοκίνητο θα σας έρθει μια έντονη δόση ζέστης και οσμής από τα αέρια που βγαίνουν από τις χιλιάδες ρωγμές. Αν δεν αντέχετε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καλό θα ήταν να αποφύγετε να επισκεφτείτε το μέρος τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες. Η εμπειρία αυτή μέσα στην καρδιά του ηφαιστείου είναι το πιο ξεχωριστό ενθύμιο που θα πάρετε μαζί μας από τη Νίσυρο!

