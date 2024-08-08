Ο Ιούλιος του 2024 ήταν κατά τι λιγότερο θερμός από τον αντίστοιχο μήνα του 2023, μολαταύτα το δεδομένο αυτό δεν είναι διόλου καθησυχαστικό: σύμφωνα με το παρατηρητήριο της κλιματικής αλλαγής στο ευρωπαϊκό ινστιτούτο Κοπέρνικος, είναι πλέον «ολοένα πιο πιθανό» πως το 2024 θα γίνει η χρονιά με τις υψηλότερες θερμοκρασίες στα παγκόσμια χρονικά.

Η σειρά 13 συναπτών μηνιαίων ρεκόρ ζέστης στην επιφάνεια της Γης «έλαβε τέλος, αλλά παρά τρίχα», τόνισε η Σαμάνθα Μπέρτζες, υποδιευθύντρια της υπηρεσίας κλιματικής αλλαγής (C3S) στο ινστιτούτο Κοπέρνικος.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου μήνα, που σημαδεύτηκε από ρεκόρ ζέστης στην Ελλάδα και στην Ιαπωνία, ενώ στο Μαρόκο ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 48 βαθμούς Κελσίου προκαλώντας 21 θανάτους σε 24 ώρες, η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια του πλανήτη ήταν 16,91 βαθμούς Κελσίου, με άλλα λόγια 0,04 βαθμούς Κελσίου από το προηγούμενο ρεκόρ, τον Ιούλιο του 2023, σύμφωνα με το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του C3S του Κοπέρνικου.

Η ζέστη έγινε ιδιαίτερα αισθητή στις δυτικές ΗΠΑ και στον Καναδά, στο μεγαλύτερο μέρος της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, καθώς και στην ανατολική Ανταρκτική, ενώ η Ευρώπη έζησε τον δεύτερο πιο θερμό Ιούλιο μετά το 2010.

Σε παγκόσμια κλίμακα, τον περασμένο μήνα η θερμοκρασία ήταν 1,48° Κελσίου πάνω από το φυσιολογικό επίπεδο της περιόδου 1850-1900 -της προβιομηχανικής εποχής, δηλαδή προτού η ανθρωπότητα αρχίσει μαζικές εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Έμεινε ελάχιστα κάτω από το συμβολικό όριο του 1,5 βαθμούς Κελσίου, που ξεπερνιόταν κάθε μήνα επί έναν χρόνο.

Ωστόσο, ο Ιούλιος της τρέχουσας χρονιάς είναι ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφτεί ποτέ, υπογραμμίζει η υπηρεσία.

Η συνολική εικόνα «δεν έχει αλλάξει: το κλίμα μας συνεχίζει να θερμαίνεται», τόνισε η κ. Μπέρτζες. «Οι καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής άρχισαν πολύ πριν από το 2023 και θα συνεχιστούν ώσπου οι παγκόσμιες εκπομπές που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου φθάσουν στο μηδέν», στην κλιματική ουδετερότητα.

«Ο κόσμος οδεύει να γίνει υπερβολικά καυτός», είπε με ανησυχία χθες η Σελέστε Σάουλο, η αντιπρόεδρος του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (ΠΜΟ).

Ο περασμένος μήνας κάθε άλλο παρά ήταν απαλλαγμένος από φαινόμενα που θεωρείται ότι οφείλονται στις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Κύματα καύσωνα έπληξαν την κεντρική Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Πλημμύρες άνευ προηγουμένου σάρωσαν το Πακιστάν και την Κίνα. Κυκλώνες όπως ο Μπέριλ έπληξαν την Καραϊβική και τις ΗΠΑ. Φονικές κατολισθήσεις έπληξαν την πολιτεία Κεράλα της Ινδίας. Γιγαντιαίες πυρκαγιές ρήμαξαν δασικές εκτάσεις στην Καλιφόρνια.

Εξάλλου, έσπασε δυο συνεχόμενες ημέρες τον Ιούλιο το ρεκόρ της υψηλότερης μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας που έχει καταγραφεί ποτέ (22η, 23η).

Και οι ωκεανοί, που απορροφούν το 90% της πλεονάζουσας θερμότητας η οποία οφείλεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες, συνεχίζουν να υπερθερμαίνονται και αυτοί. Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των θαλασσών τον Ιούλιο ήταν 20,88° Κελσίου, η δεύτερη υψηλότερη τιμή οποιουδήποτε Ιουλίου στα χρονικά, μόλις 0,01° Κελσίου από το απόλυτο ρεκόρ, που καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2023, έπειτα από 15 συναπτούς μήνες που έσπασαν ρεκόρ.

Αυτό παραμένει ανησυχητικό, παρότι μπορεί να αναμένεται μεγαλύτερη πτώση καθώς το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, που αυξάνει τη θερμοκρασία των ωκεανών, φθάνει στο τέλος του.

Οι θερμοκρασίες στις περιοχές του ισημερινού στον Ειρηνικό, όπου το φαινόμενο Ελ Νίνιο γίνεται ιδιαίτερα αισθητό, έχουν αρχίσει να μειώνονται, κάτι που «υποδεικνύει ότι αναπτύσσεται (φαινόμενο) Λα Νίνια», αντίστροφο από το Ελ Νίνιο, που γενικά ρίχνει τη θερμοκρασία του πλανήτη.

Παρά την εξέλιξη αυτή, ειδικοί προεξοφλούν πως το 2024 θα σπάσει το ρεκόρ του 2023 και θα γίνει η πιο θερμή χρονιά στα χρονικά.

Από τον Ιανουάριο η μέση παγκόσμια θερμοκρασία είναι ήδη 0,27° Κελσίου από ό,τι το αντίστοιχο διάστημα του 2023, τονίζει το C3S. Θα απαιτείτο μεγάλη μείωση ως το τέλος της χρονιάς ώστε το 2024 να ολοκληρωθεί με μέση θερμοκρασία χαμηλότερη από αυτή του 2023.

Κάτι που «σπάνια συμβαίνει» αφότου άρχισαν οι μετρήσεις, άρα γίνεται «ολοένα πιο πιθανό ότι το 2024 θα γίνει η πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφτεί ποτέ», καταλήγει η υπηρεσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

