Τα παιδιά γίνονται «πράκτορες του Πλανήτη» στο Περίπτερο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην 89η ΔΕΘ

Με μεγάλη συμμετοχή παιδιών Δημοτικού και έντονο ενθουσιασμό από διοργανωτές και κοινό, υλοποιήθηκαν το περασμένο Σάββατο οι βιωματικές δράσεις που οργάνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λίγο πριν τα επίσημα εγκαίνια του περιπτέρου του, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Το διαδραστικό παιχνίδι που πραγματοποιήθηκε, είχε ως κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών και την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης, τονίζοντας τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος. Η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, τόσο από παιδιά όσο και από τους γονείς τους, οι οποίοι αγκάλιασαν με ενδιαφέρον την πρωτοβουλία.

Το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάστηκε από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «Πράκτορες του Πλανήτη», σε συνεργασία με την Ελένη Ανδρεάδη, δημιουργό της βραβευμένης σειράς παιδικών βιβλίων. Η δράση βασίστηκε στους χαρακτήρες και το περιεχόμενο της δημοφιλούς σειράς, δημιουργώντας ένα περιβάλλον δημιουργικής μάθησης για τα παιδιά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη λειψυδρία και τη σημασία της ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

«Πράκτορες του Πλανήτη» στην καρδιά της εκπαίδευσης

Τα παιδιά έγιναν «Πράκτορες του Πλανήτη» και κλήθηκαν να φέρουν εις πέρας απόρρητες αποστολές. Μέσα από το παιχνίδι, συζήτησαν για τη μείωση της κατανάλωσης νερού και πλαστικού, ξαναγέμιζαν τα ποτήρια τους από τον ψύκτη του περιπτέρου, παρέλαβαν παγούρια και βιβλία, ενώ στόλισαν το δέντρο της δράσης με χάρτινες σταγόνες όπου έγραψαν ευχές για το μέλλον του πλανήτη.

Η συνεργασία του ΥΠΕΝ με τους «Πράκτορες του Πλανήτη» στόχευσε να αναδείξει τη δύναμη της παιδικής φαντασίας στη σύγχρονη περιβαλλοντική εκπαίδευση και να υπογραμμίσει την ανάγκη για μία νέα γενιά πολιτών με περιβαλλοντική ευαισθησία και ενεργή στάση στις προκλήσεις της εποχής. Το περίπτερο του Υπουργείου έγινε σημείο συνάντησης για πλήθος επισκεπτών, εκπροσώπους φορέων, πολιτικής, επιχειρηματικότητας αλλά και ΜΜΕ, λαμβάνοντας από τα παιδιά μηνύματα αισιοδοξίας και θετικής αλλαγής.

Διεύρυνση της δράσης στα σχολεία

Στο πλαίσιο της συνέχισης της στενής συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, σχεδιάζεται η περαιτέρω αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού. Μετά τη λήξη της ΔΕΘ, προβλέπεται το περιεχόμενο των δράσεων να περιοδεύσει σε σχολεία ανά τη χώρα, στο πλαίσιο της ενότητας «Φροντίζω το Περιβάλλον» στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με την παρουσία των υφυπουργών και γενικών γραμματέων, τόνισε τον στόχο της πρωτοβουλίας: «Το φετινό περίπτερο είναι αφιερωμένο στα παιδιά, στο αύριο της πατρίδας και του πλανήτη μας, γιατί έχει ιδιαίτερη αξία να ευαισθητοποιηθούν από τώρα, για την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών μας πόρων, να εξοικειωθούν με έννοιες όπως η κλιματική αλλαγή και η κυκλική οικονομία και να μάθουν, μέσα από βιωματικό παιχνίδι και διάδραση, τη σημασία της συμβολής τους -και όλων μας- σε ένα καλύτερο αύριο».

* Επισυνάπτονται φωτογραφίες. Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

