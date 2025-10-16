Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σουρεάλ εικόνες: Χωριό πολικών αρκούδων στη Ρωσική Απω Ανατολή, ζουν κανονικά μέσα σε σπίτια

Σε έναν εγκαταλελειμμένο ερευνητικό σταθμό στο νησί Κολούτσιν, δεκάδες πολικές αρκούδες κάθονται στη βεράντα, κοιτάνε από τα παράθυρα και κάνουν βόλτες

αρκουδες

Εντυπωσιακές εικόνες από ένα … χωριό πολικών αρκούδων στη Ρωσική Άπω Ανατολή δημοσιεύει το Associated Press

Σε έναν εγκαταλελειμμένο ερευνητικό σταθμό στο νησί Κολούτσιν, στα ανοιχτά της Τσουκότκα, δεκάδες πολικές αρκούδες έχουν καταλάβει τα κτίσματα και ουσιαστικά ζουν σε αυτά. 

Ο μετεωρολογικός σταθμός Kolyuchin εγκαταλείφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Δείτε τις σουρεάλ φωτογραφίες

αρκουδες

αρκουδες

αρκουδες

αρκουδες

αρκουδες

αρκουδες

αρκουδες

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αρκούδα Βόρειος Πόλος Ρωσία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark