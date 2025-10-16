Εντυπωσιακές εικόνες από ένα … χωριό πολικών αρκούδων στη Ρωσική Άπω Ανατολή δημοσιεύει το Associated Press

Σε έναν εγκαταλελειμμένο ερευνητικό σταθμό στο νησί Κολούτσιν, στα ανοιχτά της Τσουκότκα, δεκάδες πολικές αρκούδες έχουν καταλάβει τα κτίσματα και ουσιαστικά ζουν σε αυτά.

Ο μετεωρολογικός σταθμός Kolyuchin εγκαταλείφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Δείτε τις σουρεάλ φωτογραφίες

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.