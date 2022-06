Ιταλία: Με παγωτά δροσίζονται τα ζώα, εν μέσω καύσωνα, στον ζωολογικό κήπο της Ρώμης

Παγωτό κρέας, παγωτό ψάρι ή παγωτό από δημητριακά: υπήρχαν γεύσεις για όλα τα γούστα στον ζωολογικό κήπο της Ρώμης, οι «φιλοξενούμενοι» του οποίου προσπαθούσαν να δροσιστούν εν μέσω του καύσωνα που πλήττει την αιώνια πόλη.

Το προσωπικό του κήπου, που γειτονεύει με τη Βίλα Μποργκέζε ένα από τα ωραιότερα πάρκα της πόλης, φαίνεται ότι βρήκε τη σωστή «συνταγή» για να δώσει μια ανάσα δροσιάς στα ζώα την ώρα που το θερμόμετρο έδειχνε 39 βαθμούς Κελσίου.

Under scorching Italian heat, animals at a zoo in Rome have been cooling off with ice cream and watermelon treats. pic.twitter.com/ethdJKtdCB