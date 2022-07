Με έναν καταρράκτη, περίπου, 10 μέτρων, περιστοιχισμένο από δέντρα και γλυπτά, αυτή η παροπλισμένη εξέδρα άντλησης πετρελαίου -450 τόνων- θα μετατραπεί σύντομα σε έναν φουτουριστικό σχέδιο ως κρεματοί κήποι της Βαβυλώνας, όπως γράφει η «Daily Mail». Η πλατφόρμα έφτασε χθες, 13 Ιουλίου 2022, στο Weston-super-Mare, στο Σόμερσετ από την Ολλανδία και τώρα θα μετατραπεί σε μια καλλιτεχνική εγκατάσταση με την ονομασία «See Monster».

