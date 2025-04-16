Χαριτωμένες εικόνες με ελάφια να κολυμπούν για να μεταναστεύσουν στη βόρεια Σουηδία, συντονίζονται για να παρακολουθήσουν, εκατομμύρια άνθρωποι κάθε άνοιξη τα τελευταία έξι χρόνια.

Ένα 24ωρο live stream προβλήθηκε από το SVT Play, τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Σουηδίας. Ξεκίνησε την Τρίτη - μια εβδομάδα νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα λόγω του θερμότερου καιρού αυτόν τον Απρίλιο.

Το Den stora älgvandringen - που μεταφράζεται ποικιλοτρόπως ως The Great Moose Migration ή The Great Elk Trek - προβλήθηκε για πρώτη φορά στην πλατφόρμα on-demand του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα SVT το 2019 και περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι το παρακολούθησαν. Πέρυσι οι θεαατές έφτασαν 9 εκατομμύρια.

Η Cait Borjesson, 60 ετών, η οποία έχει κολλήσει με το ετήσιο live stream από τότε που το πέτυχε κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, είπε ότι η τηλεόρασή της ήταν ανοιχτή για 16 συνεχόμενες ώρες από τότε που ξεκίνησε την Τρίτη.

«Είναι απίστευτα χαλαρωτικό», είπε στο BBC. «Υπάρχουν οι φυσικοί ήχοι των πουλιών, ο αέρας, τα δέντρα. Σου δίνει την αίσθηση ότι είσαι στη φύση ακόμα και αν δεν είσαι».

Για την Cait, η παρακολούθηση της μετανάστευσης έχει γίνει μια ετήσια παράδοση, τόσο πολύ που παίρνει άδεια από τη δουλειά της για να βυθιστεί πλήρως στην εκπομπή τριών εβδομάδων.

Και δεν είναι μόνη. Το live stream του SVT έχει ένα ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας στο Facebook με περισσότερα από 77.000 μέλη που συγκεντρώνονται για να μοιραστούν τις αξέχαστες στιγμές τους, τις συναισθηματικές αντιδράσεις τους στη μετάδοση και την κοινή τους αγάπη/ενδιαφέρον για τη μετανάστευση.

«Ιστορικά, αυτή η μετανάστευση συνεχίζεται από την εποχή των παγετώνων», είπε ο Γκόραν Έρικσον, κοσμήτορας της σχολής δασικών επιστημών στο Σουηδικό Πανεπιστήμιο Γεωργικών Επιστημών και επιστημονικός σύμβουλος για τη μετάδοση.

