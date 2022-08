Ο μεγαλύτερος δεινόσαυρος στην Ευρώπη....σε πίσω αυλή σπιτιού στην Πορτογαλία- Δείτε Εικόνες

Παλαιοντολόγοι εργάζονται εντατικά στην πίσω αυλή ενός σπιτιού στην Πορτογαλία για να φέρουν στο φως τα λείψανα του μεγαλύτερου δεινόσαυρου που έχει βρεθεί ποτέ στην Ευρώπη, ανακοίνωσε σήμερα το Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας.

Απολιθωμένα οστά του δεινοσαύρου βρέθηκαν το 2017 από τον ιδιοκτήτη ενός οικοπέδου στην πόλη Πομπάλ, στην κεντρική Πορτογαλία, κατά τη διάρκεια εργασιών ανοικοδόμησης.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, Ισπανοί και Πορτογάλοι παλαιοντολόγοι έκαναν ανασκαφή στον χώρο για να αποκαλύψουν τον μεγαλύτερο, όπως πιστεύουν, δεινόσαυρο της Ευρώπης: υπολογίζουν ότι είχε μήκος περίπου 25 μέτρα και έζησε πριν από 145 εκατομμύρια χρόνια, σύμφωνα με το τμήμα Επιστημών του Πανεπιστημίου.

Ο σκελετός ανήκει σε ένα σαυρόποδο, ένα είδος φυτοφάγου, τετράποδου δεινόσαυρου με πολύ μακρύ λαιμό και ουρά.

Dinosaur remains found in Portuguese back garden could be Europe’s largest ever discovered :: Sauropods were the largest land animals ever to have lived. The bones suggest the dinosaur was 12 metres high and 25 metres long – The Irish Times https://t.co/r5zNII8ePw