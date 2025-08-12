Οριοθετήθηκε η φωτιά στον πευκόφυτο Άγιο Στέφανο Αττικής

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκόφυτο στον Άγιο Στέφανο. Έχουν κινητοποιηθεί 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα, εθελοντές και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι, η φωτιά είναι σχετικά κοντά σε σπίτια, αλλά επί του παρόντος δεν κινδυνεύει άμεσα κάποια οικία, σύμφωνα με το ertnews.gr. Η φωτιά ξέσπασε από τη διασταύρωση Μπογιατίου έως τα φυτώρια “FRIGANO”.

Πηγή: skai.gr

