Οριοθετήθηκε η φωτιά στον πευκόφυτο Άγιο Στέφανο Αττικής

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκόφυτο στον Άγιο Στέφανο. Έχουν κινητοποιηθεί 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα, εθελοντές και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι, η φωτιά είναι σχετικά κοντά σε σπίτια, αλλά επί του παρόντος δεν κινδυνεύει άμεσα κάποια οικία, σύμφωνα με το ertnews.gr. Η φωτιά ξέσπασε από τη διασταύρωση Μπογιατίου έως τα φυτώρια “FRIGANO”.
- Φλώρινα: Πιάστηκε στη «φάκα» 28χρονος καταζητούμενος για ναρκωτικά - Προσπάθησε να το σκάσει πεζός στην Αλαβανία
- Σοβαρός τραυματισμός νεαρής αρκούδας σε τροχαίο ατύχημα - Η «Κίρκη» τα κατάφερε... Δείτε το συγκινητικό βίντεο
- Θεσσαλονίκη: Ανοίγει ο δρόμος για την ανάπλαση δύο εμβληματικών πλατειών της πόλης
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.