Να κάθεσαι ή να στέκεσαι στο γραφείο;

«Το να κάθεσαι είναι δηλητήριο», λέγεται συχνά και έτσι τα ψηλά γραφεία είναι πλέον πολύ δημοφιλή, είτε στο σπίτι είτε στο γραφείο. Ο στόχος είναι όσοι στέκονται όρθιοι να αποφεύγουν τις αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν όταν κάθονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όσον αφορά τις παθήσεις του κυκλοφορικού, η παρατεταμένη ορθοστασία δεν είναι πολύ καλύτερη από το καθισιό, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου του Σίδνεϋ στην Αυστραλία.



Οι συγγραφείς της μελέτης συνέλεξαν δεδομένα από περισσότερους από 83.000 Βρετανούς ενήλικες για περισσότερα από επτά ή οκτώ χρόνια. Όσοι συμμετείχαν στην έρευνα για τη μελέτη φορούσαν ειδικές συσκευές στον καρπό τους που κατέγραφαν τα δεδομένα των κινήσεών τους. Οι συμμετέχοντες επίσης δεν έπασχαν από κάποια καρδιακή νόσο στην αρχή της μελέτης.

Η έρευνα αμφισβητεί τα οφέλη από τα ψηλά γραφεία

«Τα πορίσματα της έκθεσης δηλώνουν ότι η αύξηση του χρόνου ορθοστασίας δεν μειώνει τον κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών παθήσεων», σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης. Με άλλα λόγια, η ορθοστασία δεν μπορεί να αντισταθμίσει έναν καθιστικό τρόπο ζωής.



Αντίθετα, η παρατεταμένη ορθοστασία μπορεί να έχει πολλές αρνητικές επιπτώσεις. Όποιος στέκεται όρθιος για περισσότερες από δύο ώρες την ημέρα έχει αυξημένο κίνδυνο για ξαφνική πτώση της αρτηριακής πίεσης, κράμπες, χρόνια φλεβική ανεπάρκεια και φλεβική θρόμβωση.



Ως εκ τούτου σύμφωνα με τη μελέτη: «Στρατηγικές που συνιστούν απλώς την αντικατάσταση μεγάλων περιόδων καθίσματος με ορθοστασία και την εισαγωγή ψηλών γραφείων ενδέχεται να μην πετύχουν τον στόχο τους».

Είναι λοιπόν καλύτερο να κάθεσαι από το να στέκεσαι;

Όχι, όποιος κάθεται για περισσότερες από δέκα ώρες την ημέρα μπορεί να αντιμετωπίσει ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Επιπλέον, η παρατεταμένη καθιστική στάση αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών παθήσεων, ιδιαίτερα της στεφανιαίας νόσου, της καρδιακής ανεπάρκειας και των εγκεφαλικών.



Ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, ο Μάθιου Αχμάντι, αλλά και άλλοι επιστήμονες είχαν ήδη δημοσιεύσει μια άλλη μελέτη με θέμα την καθιστική ζωή φέτος το καλοκαίρι.



Σε μια άλλη έκθεση με περισσότερους από 73.700 ενήλικες, οι ερευνητές εξέτασαν την επίδραση της καθιστικής ζωής στον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακές παθήσεις. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι που κάθονται πολύ διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.

Άσκηση, άσκηση, άσκηση

Η ομάδα ήθελε επίσης να μάθει πόση σωματική άσκηση απαιτείται, ώστε να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος. Κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η σωματική δραστηριότητα μπορεί πράγματι να βοηθήσει, αλλά εξαρτάται φυσικά και από τη διάρκεια και την ένταση της κίνησης. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές προσδιόρισαν τους ακόλουθους τύπους:



Όποιος έχει καθιστική δουλειά, αλλά κάθε μέρα



- ασκείται σωματικά για τουλάχιστον έξι λεπτά,



- είναι έντονα σωματικά δραστήριος για τουλάχιστον 30 λεπτά,



- είναι μέτρια σωματικά δραστήριος για τουλάχιστον μία ώρα,



- ή τουλάχιστον έχει ήπια σωματική δραστηριότητα για περισσότερο από μιάμιση ώρα,



μειώνει τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα.



Τα άτομα που κάθονται για ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή τουλάχιστον έντεκα ώρες την ημέρα, πρέπει γενικά να κινούνται περισσότερο, ενώ η μετακίνηση προς τον χώρο εργασίας με τα πόδια ή με ποδήλατο είναι πολύ καλύτερη από ένα ψηλό γραφείο.



Επιμέλεια: Μαρια Ρηγούτσου

