Τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η κλιματική κρίση και η ανάγκη οργανωτικής και επιχειρησιακής ικανότητας πολιτείας και φορέων για την αντιμετώπιση πιθανών ασύμμετρων απειλών, ήταν ο πυρήνας της άσκησης επί χάρτου «ΘΗΣΕΥΣ 2024», την οποία διοργάνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Στην άσκηση, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπό τον συντονισμό του Καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Δρ. Ευθύμιου Λέκκα, εξετάστηκαν επεισόδια τα οποία μπορεί να προκύψουν υπό συνθήκες ως απόρροια της κλιματικής κρίσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η επιχειρησιακή άσκηση του ΔΕΔΔΗΕ αφορούσε σε έκτακτες καταστάσεις που επηρεάζουν τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων και απαιτούν αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισης όπως: Ένα κύμα παρατεταμένου καύσωνα στην Περιφέρεια Αττικής που επιφέρει βλάβες στα Δίκτυα Διανομής πολλών περιοχών, δύο σοβαρά μέτωπα δασικών πυρκαγιών μεγάλης κλίμακας, τα οποία προκαλούν κινητοποίηση τεχνικών συνεργείων, εκτεταμένη βλάβη σε μετασχηματιστή ενός Κέντρου Διανομής που τροφοδοτεί κρίσιμα σημεία στο κέντρο της Αθήνας και μία αιφνίδια πλημμύρα που έχει ως συνέπεια την υπερχείλιση του ποταμού Κηφισού στον αστικό ιστό, θέτοντας ένα μεγάλο αριθμό υποσταθμών εκτός λειτουργίας.

Βασικά ζητούμενα για την επιτυχή αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης είναι ο βέλτιστος σχεδιασμός, η διαλειτουργικότητα, η ετοιμότητα και προσαρμογή όλων των μερών. Ως εκ τούτου, στόχοι της άσκησης «ΘΗΣΕΥΣ 2024» ήταν μεταξύ άλλων να δημιουργηθεί κοινή ορολογία και συναντίληψη τέτοιων καταστάσεων, να εξοικειωθεί το ασκούμενο προσωπικό με συγκεκριμένες διαδικασίες, να βελτιωθεί η διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης των πληροφοριών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, να εντοπιστούν τυχόν λάθη, αδυναμίες και παραλείψεις στο σχεδιασμό, να εξαχθούν συμπεράσματα και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψή τους, ώστε να βελτιωθεί και να αναβαθμιστεί ο χειρισμός σε μελλοντικές κρίσεις.

Αναφερόμενος στη σημαντικότητα της άσκησης «ΘΗΣΕΥΣ 2024» ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ Τάσος Μάνος, σημείωσε: «Η κλιματική κρίση επηρεάζει καταλυτικά τα οικοσυστήματα, δημιουργώντας πρωτόγνωρες συνθήκες. Ως εκ τούτου, απαιτείται έγκαιρηαναγνώριση των πιέσεων, ανασχεδιασμός επιχειρησιακών στρατηγικών και υψηλός βαθμό ετοιμότητας και διαλειτουργικότητας. Προς την κατεύθυνση αυτή σχεδιάστηκε η άσκηση «ΘΗΣΕΥΣ 2024» που έχει ως στόχο να ενημερώσει και να κινητοποιήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση κινδύνων».

Επιπλέον, ο Δρ. Ευθύμιος Λέκκας επισήμανε: «Η εμφάνιση νέων μορφών κινδύνων, η εκδήλωση περισσότερων ακραίων γεγονότων, η μεγαλύτερη κλίμακα εκδήλωσης καταστροφών, η συνθετότητα και πολυπλοκότητα των νέων κινδύνων και κρίσεων, αποτελούν νέες προκλήσεις που πρέπει να ενταχθούν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και απαιτούν νέες πολιτικές στο επίπεδο της διαχείρισης κρίσεων. Η κλιματική κρίση είναι παρούσα και πρέπει να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα. Με την άσκηση αυτή σήμερα κύριος σκοπός είναι η ενεργοποίησή μας, ο συντονισμός μας και η επισήμανση των κενών, έτσι ώστε να βελτιωθούν τα επιχειρησιακά μέσα και να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε μία πραγματική κατάσταση, σε ένα ενδεχόμενο δηλαδή το οποίο κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει».

Για τη διοργάνωση και την υλοποίηση της άσκησης συστάθηκε Ομάδα Σχεδιασμού Άσκησης (Ο.ΣΧ.Α.) αποτελούμενη από Στελέχη του ∆Ε∆∆ΗΕ και συνεργάτες από το Εθνικό και

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Συμμετείχαν δε εκπρόσωποι της Βουλής (Τεχνική Υπηρεσία), του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, των ΕΣΚΕΔΙΚ - ΠΥ, ΕΣΚΕΔΙΚ – ΕΛ.ΑΣ., ΓΑΔΑ, Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, ΓΕΕΘΑ (ΔΙΚΑΦΚΑ), ΡΑΑΕΥ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, ΣΤΑΣΥ, ΟΑΣΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, NEA ΟΔΟΣ, COSMOTE, ΕΜΥ, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ΟΑΣΠ, ΕΚΠΑ, ΙΤΑ, ΚΕΔΕ, όπως και εκπρόσωποι από την Περιφέρεια και τους Δήμους της Αττικής.

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2024.

