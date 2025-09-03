Μπάλες Ποσειδώνα: Βρίσκονται σε ακτές της Μεσογείου- Ο ρόλος τους στο περιβάλλον

Με την πρώτη ματιά μοιάζουν με πεσμένες καρύδες ή κουλουριασμένα τριχωτά ζώα...

Όμως οι μυστηριώδεις αυτές μπάλες που ξεβράζονται σε παραλίες της Μεσογείου, κάθε άλλο παρά συνηθισμένες είναι.

Ορισμένες έχουν σχεδόν τέλεια σφαιρικό σχήμα, ενώ άλλες θυμίζουν μπάλες ράγκμπι.

Έχουν ονομαστεί «μπάλες του Ποσειδώνα», όχι λόγω του πλανήτη, αλλά προς τιμήν του αρχαίου θεού της θάλασσας, ικανού να ελέγχει καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, αφού συνήθως εμφανίζονται στις ακτές μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ενα «σφουγγάρι» κατά της πλαστικής ρύπανσης

Σύμφωνα με Ισπανούς ερευνητές, οι μπάλες αυτές είναι συμπαγείς σφαίρες από το θαλάσσιο φυτό που ονομάζεται Posidonia oceanica, που υπάρχει αποκλειστικά στη Μεσόγειο.

Καθώς το φυτό αυτό απορρίπτει τα φύλλα του, αυτά παρασύρονται από τα ρεύματα και σχηματίζουν μάζες, που με την κίνηση του νερού παίρνουν σφαιρικό σχήμα. Το εντυπωσιακό είναι ότι στην πορεία, παγιδεύουν σκουπίδια: από συσκευασίες τροφίμων και σακούλες έως σχοινιά, καπάκια και άλλα μικροπλαστικά.

Με αυτόν τον τρόπο, η Posidonia λειτουργεί σαν... φυσικός καθαριστής της θάλασσας, συλλέγοντας τα πλαστικά και επιστρέφοντάς τα στην ξηρά.

Το 2021, η καθηγήτρια Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης, Άννα Σάντσες-Βιντάλ, δημοσίευσε μελέτη στο περιοδικό Scientific Reports, στην οποία και αναφέρθηκε στο φαινόμενο συγκέντρωσης πλαστικών απορριμμάτων μέσα στις «μπάλες του Ποσειδώνα».

Οπως αποδείχτηκε το φυτό μπορεί να παγιδεύει και μικροπλαστικά – σωματίδια κάτω των 5 χιλιοστών, αόρατα στο ανθρώπινο μάτι.

