Μεταλλευτικό έργο Σκουριών: Μια σημαντική επένδυση για την Ελλάδα και την Ευρώπη σε πλήρη εξέλιξη

Η μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών, η στροφή προς την ηλεκτροκίνηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, έχουν εκτοξεύσει τη ζήτηση για κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες, όπως ο χαλκός, το λίθιο, κ.ά. Αυτή η ευνοϊκή συγκυρία δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για την Ελλάδα, καθώς στη χώρα μας αναπτύσσεται μια από τις λίγες επενδύσεις σε νέα μεταλλεία κρίσιμων και στρατηγικών ορυκτών πρώτων υλών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πρόκειται για το έργο της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές, στον Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα. Πέρα από την οικονομική του διάσταση, το έργο έχει δημιουργήσει έντονο ενδιαφέρον για το μέλλον της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας, τη σχέση της με το περιβάλλον και τη συμβολή της στην ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα.

Εξαιτίας των σημαντικών επιβεβαιωμένων αποθεμάτων που το καθιστούν ένα παγκοσμίου κλάσης κοίτασμα χαλκού και χρυσού, καθώς και μια σημαντική νέα πηγή εφοδιασμού της ευρωπαϊκής αλλά και της παγκόσμιας αγοράς με κρίσιμες πρώτες ύλες όπως ο χαλκός, το έργο των Σκουριών θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης καθιστώντας την Ελλάδα ένα σπουδαίο μεταλλευτικό κέντρο διεθνώς.

Έργο Σκουριών

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, μόνο εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024 επενδύθηκαν στο έργο περί τα 144 εκατ. δολάρια, με τη συνολική του πρόοδο να ανέρχεται σε 76%, ενώ έχουν προχωρήσει σημαντικά οι χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες, που συνολικά εξελίσσονται βάσει χρονοδιαγράμματος. Στόχος της εταιρείας είναι το μεταλλείο να ξεκινήσει την εμπορική του λειτουργία στο δεύτερο μισό του 2025.

Το έργο έχει τη δυναμική να μεταμορφώσει την ελληνική οικονομία δημιουργώντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης και να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της πράσινης ενεργειακής μετάβασης. Ήδη, η κατασκευαστική φάση του έργου έχει δημιουργήσει περισσότερες από 1.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η εταιρεία απασχολεί συνολικά περισσότερους από 2.000 εργαζόμενους. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, όταν στις θέσεις που σχετίζονται με την κατασκευή του έργου των Σκουριών θα προστίθενται σταδιακά αυτές που θα αφορούν στη λειτουργία του νέου υπερσύγχρονου μεταλλείου.

Ομάδα γεωλόγων στο υπόγειο μεταλλείο Ολυμπιάδας

Παράλληλα, η υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών και αυστηρών περιβαλλοντικών προτύπων καθιστούν το έργο ένα καλό παράδειγμα εφαρμογής πρακτικών βιώσιμης εξόρυξης. Η τεχνογνωσία που αποκτάται από το έργο Σκουριών, μπορεί να μεταφερθεί και σε άλλες εξορυκτικές δραστηριότητες στη χώρα, επηρεάζοντας θετικά τον κλάδο συνολικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός, στην πλήρη ανάπτυξή της, μπορεί να καταστήσει την Ελλάδα την 3η μεγαλύτερη παραγωγό χώρα χρυσού στην Ευρώπη, ενισχύοντας το γεωστρατηγικό της ρόλο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, θα αναπτύξει μια εξωστρεφή παραγωγική δραστηριότητα με αξία που αναμένεται να ξεπεράσει τα 11 δισ. ευρώ, δημιουργώντας πολλαπλά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο. Ήδη η Ελληνικός Χρυσός αποτελεί το μεγαλύτερο εξαγωγέα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, μια δραστηριότητα που με την εμπορική λειτουργία των Σκουριών, αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί.

Σκάλα φόρτωσης χύδην φορτίου Στρατώνι

Τέλος, μέσω του προγράμματος κοινωνικών επενδύσεων, αξίας 80 εκατ. δολαρίων, η Ελληνικός Χρυσός έχει δεσμευτεί σε στρατηγικά αναπτυξιακά έργα και δράσεις που θα υλοποιηθούν σε βάθος 25ετίας και θα συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Δήμου Αριστοτέλη, δημιουργώντας ένα μέλλον ευημερίας και εξέλιξης για την περιοχή.

