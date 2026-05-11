Σήμερα αναμένεται η κορύφωση του φαινομένου μεταφοράς ερημικής σκόνης στη χώρα όπως ενημερώνει ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα AtmoHub.

Οι περιοχές που επιβαρύνονται περισσότερο κοντά στην επιφάνεια του εδάφους είναι:

• Κρήτη

• Πελοπόννησος

• Στερεά Ελλάδα

• και τοπικά τα νησιά του Αιγαίου

Οι συγκεντρώσεις σκόνης στις παραπάνω περιοχές παραμένουν αυξημένες, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα κυρίως στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Το φαινόμενο θα συνεχιστεί έως και την Πέμπτη, ωστόσο, όπως τονίζει το AtmoHub, από αύριο αναμένεται να περιοριστεί κυρίως στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας, χωρίς περαιτέρω σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα κοντά στην επιφάνεια.

«Παρά τη σταδιακή εξασθένηση κοντά στο έδαφος, η παρουσία σκόνης στα υψηλότερα στρώματα θα συνεχίσει να προκαλεί θολότητα στην ατμόσφαιρα και περιορισμό της διαύγειας του ουρανού», σημειώνει το AtmoHub.

Σε διαγράμματα που ακολουθούν απεικονίζονται επίσης μετρήσεις από το τελευταίο επεισόδιο Σαχαριανής σκόνης όπως παρατηρήθηκε από το B-LIDAR στα Αντικύθηρα στις 10 Μαΐου το πρωί.

Όπως εξηγεί το AtmoHub, το B-LIDAR είναι ένα νέο όργανο το οποίο πριν λίγες μέρες μεταφέρθηκε, εγκαταστάθηκε στα Αντικύθηρα και ξεκίνησε ήδη να μας παρέχει δεδομένα.

Σε εικόνα που επισυνάπτεται φαίνεται το layer πάνω από τον σταθμό στα 3 με 5 km το οποίο αποτελείται από μίξη σκόνης και συννέφων όπως δηλώνουν οι οπτικές ιδιότητες που φαίνονται στη δεύτερη εικόνα.

«Το νέο σύστημα B-LIDAR (Mobile multi-wavelength high-power Mie Raman Polarization Water Vapor lidar) αποκτήθηκε μέσω συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB), του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προς το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Μαΐου στις εγκαταστάσεις του Παρατηρητηρίου ΠΓΑΙΑ στα Αντικύθηρα.

Το lidar, που αποτελεί μια ολόκληρη κινητή ατμοσφαιρική διάταξη, θα συμβάλει στην παρακολούθηση αιωρούμενων σωματιδίων, υδρατμών και φυσικών διεργασιών της ατμόσφαιρας στη Μεσόγειο, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης και κλιματικής έρευνας στην περιοχή.

Στο μέλλον, το σύστημα θα μεταφερθεί στη νέα μόνιμη υποδομή του ΠΓΑΙΑ, η οποία βρίσκεται υπό κατασκευή στο νησί», υπογραμμίζει το AtmoHub.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόγνωση και την εξέλιξη του φαινομένου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Υπηρεσίας για την Παρακολούθηση της Ατμόσφαιρας CAMS στο διαδικτυακό portal του AtmoHub.

* Επισυνάπτονται διαγράμματα μετρήσεων του νέου οργάνου και φωτογραφίες από την πρόσφατη αποστολή της ομάδας NOA Re-ACT για την εγκατάστασή του στα Αντικύθηρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.