Για δεκαετίες, φαινόταν ότι η Ανταρκτική θα μπορούσε να μείνει απρόσβλητη από το είδος της ταχείας τήξης των πάγων που παρατηρείται στην Αρκτική. Όμως το 2015, αυτό άλλαξε όταν ο πάγος που περιβάλλει αυτή την τεράστια ήπειρο σταμάτησε να επεκτείνεται και άρχισε να μειώνεται δραματικά.

Τώρα, επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έχουν καταλάβει γιατί συνέβη αυτό -και τα ευρήματά τους προμηνύουν σοβαρά προβλήματα για μια περιοχή της οποίας η τύχη επηρεάζει όλο τον πλανήτη, σημειώνει το CNN.

Ο πάγος της Ανταρκτικής μειώνεται εδώ και σχεδόν μια δεκαετία. Έφτασε σε ιστορικό χαμηλό το 2022 και ξανά το 2023, όταν μειώθηκε σε μόλις 691.000 τετραγωνικά μίλια, μείωση που ισοδυναμεί με μια έκταση πάγου μεγαλύτερη από τη Γροιλανδία. Φέτος παρατηρήθηκε μεγαλύτερη ποσότητα πάγου, αλλά ωστόσο παρέμεινε στο 16ο χαμηλότερο επίπεδο των πέντε δεκαετιών που καταγράφονται τα δεδομένα.

Οι επιστήμονες εργάζονται εδώ και χρόνια για να κατανοήσουν τι προκαλεί την απότομη μείωση του πάγου και αν αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η Ανταρκτική εισέρχεται σε μια νέα κατάσταση.

Η νέα έρευνα εντοπίζει μια σειρά διαφορετικών διεργασιών -που προκαλούνται από την ισχυροποίηση των ανέμων και τη θέρμανση των υδάτων- οι οποίες έφεραν τον ωκεανό που περιβάλλει την Ανταρκτική «εκτός ισορροπίας». Αυτό ισοδυναμεί με ένα «τριπλό πλήγμα κλιματικού χάους», έγραψαν οι συγγραφείς της έκθεσης σε δελτίο τύπου που συνόδευε το άρθρο, το οποίο δημοσιεύθηκε την Παρασκευή στο περιοδικό Science Advances.

Η αλυσίδα των γεγονότων ξεκίνησε πριν από δεκαετίες, όταν οι δυτικοί άνεμοι γύρω από την Ανταρκτική άρχισαν να γίνονται ισχυρότεροι, δήλωσε ο Aditya Narayanan, συγγραφέας της μελέτης και ερευνητής στη φυσική ωκεανογραφία στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ένταση αυτών των ανέμων έχει συνδεθεί, εν μέρει, με την αύξηση της ρύπανσης από την καύση ορυκτών καυσίμων που θερμαίνει τον πλανήτη, καθώς και με την τρύπα στο στρώμα του όζοντος πάνω από την ήπειρο.

Αυτοί οι άνεμοι αρχικά βοήθησαν στην ψύξη της επιφάνειας του ωκεανού, αλλά αυτό άλλαξε με την πάροδο του χρόνου καθώς επικράτησε μια διαφορετική αντίδραση. Από το 2015 περίπου, οι άνεμοι άρχισαν να αντλούν σχετικά ζεστό, αλμυρό νερό από τα βάθη του ωκεανού προς την επιφάνεια. Η θερμότητα έλιωσε τον πάγο, και η περισσότερη ποσότητα αλατιού στην επιφάνεια έκανε το νερό πιο πυκνό, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο αναμειγνύονταν τα στρώματα του νερού, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο τη μεταφορά μεγαλύτερης θερμότητας προς τα πάνω.

Γύρω στο 2018, μετά από μερικά χρόνια μείωσης του πάγου, ξεκίνησε μια τρίτη φάση, σύμφωνα με την έρευνα. Η περιοχή παγιδεύτηκε σε έναν κύκλο όπου ο λιγότερος πάγος σήμαινε ότι το νερό στην επιφάνεια του ωκεανού παρέμενε αλμυρό και ζεστό, το οποίο με τη σειρά του εμπόδιζε τη δημιουργία περισσότερου πάγου.

«Αυτές οι τρεις φάσεις δείχνουν πώς οι μακροπρόθεσμες αλλαγές που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή μπορούν να πυροδοτήσουν μια αλυσιδωτή αντίδραση διαδικασιών που οδηγεί σε μια παρατεταμένη κατάσταση λιγότερου πάγου», είπε ο Narayanan.

Η μελέτη αποκάλυψε διαφορές μεταξύ της Ανατολικής Ανταρκτικής, όπου η υποχώρηση του πάγου προκλήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη θερμότητα που ανέβαινε από τα βαθύτερα στρώματα του ωκεανού, και της Δυτικής Ανταρκτικής, όπου η ατμόσφαιρα έχει διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο, καθώς τα σύννεφα που μεταφέρονται από τον ζεστό αέρα βοηθούν να παγιδευτεί η θερμότητα κοντά στην επιφάνεια του ωκεανού.

Η απώλεια πάγου έχει ευρείες επιπτώσεις. Καθώς εξαφανίζεται, αφήνει τους παγετώνες εκτεθειμένους στα κύματα και στα θερμότερα νερά του ωκεανού, καθιστώντας τους πολύ πιο ευάλωτους στην τήξη και τη διάλυση.

Ο πάγος λειτουργεί επίσης σαν ένας γιγάντιος καθρέφτης που αντανακλά την ηλιακή ενέργεια μακριά από τη Γη και πίσω στο διάστημα. Όταν λιώνει, αποκαλύπτει έναν πιο σκούρο ωκεανό από κάτω, ο οποίος απορροφά την ηλιακή ενέργεια, εντείνοντας την υπερθέρμανση.

Η απώλεια του πάγου θα μπορούσε επίσης να αποσταθεροποιήσει τα ρεύματα που αποθηκεύουν θερμότητα και άνθρακα στον ωκεανό, επιταχύνοντας την υπερθέρμανση του πλανήτη, ανέφεραν οι επιστήμονες.

Πηγή: skai.gr

