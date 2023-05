Ιταλία: Δικαστήριο ανέβαλε την εκτέλεση μιας... αρκούδας - δολοφόνου

Ιταλικό δικαστήριο ανέστειλε σήμερα για τουλάχιστον έναν ακόμη μήνα τη θανάτωση μιας αρκούδας που σκότωσε 26χρονο δρομέα στις ιταλικές Άλπεις.

Ο θάνατος του Αντρέα Παπί στις 5 Απριλίου, άνοιξε ξανά μια συζήτηση στην Ιταλία για τη συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής σε μια περιοχή που ο πληθυσμός των αρκούδων αυξήθηκε από το 1999, χάρη σε ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα.

Η εν λόγω αρκούδα, θηλυκή, ηλικίας 17 ετών, γνωστή ως JJ4, πιάστηκε από δασοφύλακες αφού η εμπλοκή της στην επίθεση διαπιστώθηκε με τη μέθοδο DNA.

Η τοπική επαρχιακή κυβέρνηση αναφέρει ότι το ζώο πρέπει να θανατωθεί καθώς έχει ιστορικό επιθέσεων σε ανθρώπους, αλλά περιβαλλοντικές οργανώσεις διατυπώνουν αντίθετη άποψη.

Το διοικητικό δικαστήριο του Τρέντο αποδέχθηκε εν μέρει προσφυγές περιβαλλοντικών οργανώσεων και πάγωσε την εντολή θανάτωσης του ζώου μέχρι τις 27 Ιουνίου, δίνοντας στα μέρη χρόνο να υποβάλουν περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία.

Ζητήθηκε συγκεκριμένα από περιβαλλοντικές ομάδες να αναπτύξουν λεπτομερέστερα την πρότασή τους να μεταφερθεί η αρκούδα σε καταφύγιο στην Ιταλία ή στο εξωτερικό, ως εναλλακτική λύση αντί να θανατωθεί.

SOSPESA UCCISIONE FINO AL 27 GIUGNO, SECONDA SCONFITTA PER FUGATTI!

La vita degli orsi JJ4 e Mj5 per ora è salva.

Le possibilità di trasferirli sono concrete e reali e depositeremo il progetto per portare in salvo gli animali in un rifugio sicuro che sosterremo a nostre spese. pic.twitter.com/IMMYIAvNwr