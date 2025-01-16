Ισλανδία: Πιθανή μια έκρηξη στο ηφαίστειο Barοarbunga- 130 σεισμοί σε 5 ώρες

Ένα από τα μεγαλύτερα ηφαίστεια της Ισλανδίας, βρίσκεται «στο παρά πέντε» της έκρηξης, σύμφωνα με ειδικούς.

Πρόκειται για το Barοarbunga – το δεύτερο μεγαλύτερο ηφαίστειο στη χώρα, στο οποίο καταγράφηκαν 130 σεισμοί μέσα σε μόλις πέντε ώρες.

Αυτό είναι ένα βασικό σημάδι ότι μια έκρηξη θα μπορούσε να συντελεστεί σύντομα, σύμφωνα με το Ισλανδικό Μετεωρολογικό Γραφείο (IMO).

Το Barοarbunga – που βρίσκεται κάτω από το μεγαλύτερο πάγο της Ισλανδίας, ο οποίος ονομάζεται Vatnajοkull και βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, εξερράγη για τελευταία φορά πριν από μια δεκαετία, με την έκρηξη να προκαλεί, όπως ήταν αναμενόμενο, κόκκινο ταξιδιωτικό συναγερμό.

Η προηγούμενη έκρηξη του ηφαιστείου το 2014/15 είχε ως αποτέλεσμα την εκπομπή μεγάλων όγκων διοξειδίου του θείου, συνθήκη που επηρέασε την ποιότητα του αέρα.

Ωστόσο, η κατάσταση επηρέασε ελάχιστα τις πτήσεις που πραγματοποιούνταν σε σχετικά μακρινή απόσταση από το ηφαίστειο καθώς δεν παραχθεί τόση ηφαιστειακή τέφρα.

Η ιδιαιτερότητα του Barοarbunga έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί ένα ασυνήθιστα μεγάλο ηφαιστειακό σύστημα, εν μέρει καλυμμένο από πάγο, ανέφερε ο ΙΜΟ σε ανακοίνωσή του.

«Η παρατηρούμενη σεισμικότητα είναι σύμφωνη με την αυξημένη πίεση που προκαλείται από τη συσσώρευση μάγματος, η οποία συνεχίζεται από την τελευταία έκρηξη το 2015», συνέχισε.

