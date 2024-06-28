Μπροστά σε ένα μοναδικό θέαμα βρέθηκαν επιβάτες ιστοπλοϊκού σκάφους, που έπλεε στο Ιόνιο, από τη Ζάκυνθο προς την Πύλο.

Μία φάλαινα φυσητήρας τους έκανε παρέα στο ταξίδι, κάνοντας βουτιές δίπλα τους, χωρίς να τους ενοχλεί.

Το βίντεο δημοσίευσε το Boating In Greece στο Facebook, γράφοντας: «Καταπληκτικό θέαμα ταξιδεύοντας με ιστιοπλοϊκό με κατεύθυνση από τη Ζάκυνθο προς την Πύλο. Μία τεράστια φάλαινα!».

Πηγή: skai.gr

