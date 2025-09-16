Έρευνα της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Alterthess στη Θεσσαλονίκη για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής

Η Κεντρική Μακεδονία αναδεικνύεται σήμερα ως μία από τις περιοχές στην Ελλάδα που απειλούνται περισσότερο από τη μετατόπιση ζωνών καλλιέργειας λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η άνοδος της θερμοκρασίας προκαλεί φαινόμενα όπως η ακαρπία της ελιάς αλλά και των περισσότερων φυλλοβόλων οπωροφόρων δέντρων, επιφέροντας σημαντικά προβλήματα στους αγρότες της περιοχής.

Πέραν της άμεσης επίδρασης στις καλλιέργειες, το πιο ανησυχητικό είναι το ζήτημα με τη μέλισσα, η οποία εξαρτάται άμεσα από τις μεταβολές του κλίματος. Η αύξηση της θερμοκρασίας έχει ως αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ανάπτυξη των μελισσιών, καθώς η επιμήκυνση της ξηρής και θερμής περιόδου περιορίζει την ανθοφορία κυρίως στην άνοιξη. Αυτό σημαίνει πως τα φυτά, ιδιαίτερα στις πεδινές περιοχές, δεν επαρκούν για τη διατροφή των μελισσών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οδηγώντας έτσι όχι μόνο σε μείωση της παραγωγής, αλλά και σε μαζικούς θανάτους μελισσών.

Έρευνα για την Κλιματική Κρίση στη Μακεδονία

Αυτά τα ανησυχητικά συμπεράσματα προκύπτουν από την έρευνα «Ήταν στραβό το κλίμα..», που διενεργήθηκε από το Alterthess (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Ενημερωτικός Εκδοτικός Συνεταιρισμός) με τη στήριξη του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ-Παράρτημα Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι δημοσιογράφοι συνομίλησαν με επιστήμονες, καλλιεργητές και πραγματοποίησαν επί τόπου επισκέψεις, εστιάζοντας στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης τόσο στην καθημερινότητα όσο και στη γεωργική παραγωγή.

Όπως επεσήμανε η δημοσιογράφος Σταυρούλα Πουλημένη παρουσιάζοντας τα στοιχεία της έρευνας, "Μιλάμε όμως για άμεσες επιπτώσεις, υπάρχουν και οι έμμεσες και πιο μακροπρόθεσμες που ανοίγουν συζητήσεις για ενδεχόμενη αλλαγή καλλιεργητικών ζωνών ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν φόβους για εγκατάλειψη καλλιεργητικής γης". Παράλληλα υπενθύμισε ότι η κλιματική κρίση έχει μετατρέψει τον Θερμαϊκό Κόλπο σε hot spot, με άνοδο της θερμοκρασίας σχεδόν κατά μισό βαθμό, δηλαδή λίγο πάνω από τον μέσο όρο της Μεσογείου.

Η Βιομηχανική Γεωργία και το Αγροδιατροφικό Μοντέλο

Σημαντική παράμετρος της έρευνας όπως ανέδειξε η Γεωργία Ανάγνου, αφορά τη συνεισφορά της βιομηχανικής γεωργίας στην επιδείνωση της κλιματικής κρίσης και τις στρεβλώσεις του αγροδιατροφικού μοντέλου στη χώρα μας. Η Ανάγνου επισήμανε ότι απαιτείται στρατηγική που θα ενισχύσει ένα ανθεκτικό και κλιματικά θετικό αγροδιατροφικό σύστημα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, "Η κλιματική κρίση φέρνει με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο τις χρόνιες στρεβλώσεις και αδυναμίες που χαρακτηρίζουν την ανάπτυξη του ελληνικού αγροτικού τομέα και καθιστά επιτακτικό ένα στρατηγικό σχέδιο από μέρους της Πολιτείας, με σκοπό τη θωράκιση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, τη στροφή προς πιο φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές, αλλά και την πραγματική ενίσχυση των αγροτών".

Η ομάδα της έρευνας αποτελείται από τις Σταυρούλα Πουλημένη και Γεωργία Ανάγνου (κείμενα, σενάριο podcasts), Θεόφιλο Καλαϊτζίδη (βίντεο), Μενέλαο Εξίογλου (ηχοληψία, μίξη ήχου, σχεδιασμός εξωφύλλου, παραγωγή podcast) και Αφροδίτη Μιχαηλίδου (φωτογραφίες).

Περισσότερα στοιχεία της έρευνας είναι διαθέσιμα στο Alterthess.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

