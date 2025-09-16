Θεσσαλονίκη: Έγκριση χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για απαλλοτρίωση ακινήτου και μετατροπή του σε χώρο πρασίνου

Σημαντική παρέμβαση αστικής ανάπλασης προγραμματίζεται στην περιοχή της Χαριλάου, με τη δημιουργία νέου χώρου πρασίνου σε συγκεκριμένο ακίνητο της περιοχής. Η σχετική διαδικασία περιλαμβάνει απαλλοτρίωση του ακινήτου, με την αναγκαία χρηματοδότηση να εξασφαλίζεται από το Πράσινο Ταμείο.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο δήμος εντάσσεται ως προσωρινός δικαιούχος χρηματοδότησης, ύψους 856.873 ευρώ. Το ποσό αυτό θα διατεθεί για την απαλλοτρίωση ακινήτου έκτασης 1.511,30 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γυμνασιάρχου Μικρού 15 και Γυμνασιάρχου Μυστακίδου, εντός των ορίων της Ε’ Δημοτικής Κοινότητας.

Ανάγκη για ενίσχυση των ελεύθερων χώρων

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη πολεοδομική επιβάρυνση και σημαντική έλλειψη σε ελεύθερους, κοινόχρηστους χώρους πρασίνου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Δήμου έρχεται να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο πρόβλημα, βελτιώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Χαριλάου και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων μέσα από τη δημιουργία ενός ακόμη πνεύμονα πρασίνου.

