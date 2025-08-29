Ελλάδα και Ισπανία έχουν την πιο επιβαρυμένη ατμόσφαιρα της ΕΕ

Αρνητική πρωτιά... Η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν τον πιο επιβαρυμένο ποιοτικά αέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας των πρόσφατων καλοκαιρινών πυρκαγιών, επισημαίνεται σε άρθρο της μονάδας Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Η ποιότητα του αέρα σε περιοχές της Μεσογείου ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη το καλοκαίρι του 2025, λόγω των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με την ανάλυση.
Βάσει των προκαταρκτικών δεδομένων από την Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας του Copernicus (CAMS), που επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Meteo, οι πιο επιβαρυμένες περιοχές της Ευρώπης όσον αφορά την ποιότητα του αέρα ήταν η Ιβηρική Χερσόνησος (Ισπανία και Πορτογαλία), καθώς και τα Βαλκάνια, με επίκεντρο την Ελλάδα.
Όπως φαίνεται στη συνταρακτική απεικόνιση της Εικόνας 1, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM₁₀ (σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 10 μικρομέτρων), τα οποία συνδέονται με τις δασικές πυρκαγιές, καταγράφηκαν στην Ισπανία, την Πορτογαλία και τον ελλαδικό χώρο.
Οι εκτεταμένες πυρκαγιές που ξέσπασαν φέτος συνέβαλαν καθοριστικά στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, υπογραμμίζεται.
