«Ecology of Ideas»: 12 ιστορίες για καλές περιβαλλοντικές πρακτικές από πολίτες 6 διαφορετικών χωρών

Πολίτες από έξι χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, μιλούν για τον αγώνα που δίνουν για ένα βιώσιμο περιβάλλον

Σερβία, Βοσνία/Εργεγοβίνη, Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Σλοβενία, Ιταλία. Αυτή είναι η διαδρομή που ακολούθησε το πρόγραμμα‘' Ways Of the Heroes» προσπαθώντας να αναδείξει περιβαλλοντικά ζητήματα από 6 διαφορετικές χώρες μέσα από τη ματιά 12 ανθρώπων, 12 καθημερινών ηρώων που αγωνίζονται για ένα καλύτερο και βιώσιμο περιβάλλον. Αξιοποιώντας διάφορες μορφές τέχνης οι ομάδες που ανέλαβαν την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ways Of the Heroes» επιχείρησαν να εξετάσουν την κοινωνική απάθεια και την απουσία τόσο δράσης όσο και τρόπων αντιμετώπισης. Ανάμεσα στις δράσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος είναι και η έκθεση «Ecology of Ideas» η οποία, έχοντας περάσει ήδη από τα Σκόπια της Βόρειας Μακεδονίας και προτού ταξιδέψει στην Ματτινάτα της Ιταλίας, κάνει στάση στην Αθήνα μέχρι τις 31 Μαΐου, στον χώρο τέχνης 1927 στην Κυψέλη.

H καλλιτεχνική κοινότητα του ‘'Ways of the Heroes'' συνεργάστηκε με εμπειρογνώμονες και επιστήμονες πάνω σε εκθέσεις για τα απόβλητα, με στόχο την ανάπτυξη συστάσεων τόσο για τον τομέα των παραστατικών τεχνών όσο και για το ευρύ κοινό, προκειμένου να καταστήσουν τις πρακτικές και τις δραστηριότητές τους πιο βιώσιμες.

Έτσι, προέκυψε και η ιδέα της έκθεσης ‘'Ecology of Ideas'', που έχει ως στόχο να επικοινωνήσει με έναν διαφορετικό τρόπο τα επιστημονικά δεδομένα. Εμπνευσμένο από το έργο του Ίψεν "Ο εχθρός του λαού", το οποίο διερωτάται για τον αντίκτυπο των ατόμων στην κοινότητα και το αντίστροφο, το πρότζεκτ επικεντρώνεται στο να μεταφέρει ιστορίες αυτών των κρυφών ηρώων στο διεθνές κοινό.

Βίντεο, έκθεση, εικονογραφημένα βιβλία για παιδιά και διαδικτυακές εκστρατείες είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για να μοιραστούν αυτές οι ιστορίες και παρουσιάζονται πλέον και στο αθηναϊκό κοινό.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκε σήμερα workshop για παιδιά όπου παρουσιάστηκε το εικονογραφημένο βιβλίο που έφτιαξαν οι συνεργάτες του προγράμματος από την Βόρεια Μακεδονία "Gavroche Books" με τίτλο "Η ιστορία του ανεμόμυλου"

«Ο βασικός άξονας ήταν τα περιβαλλοντικά ζητήματα και η κοινωνική απάθεια. Πώς ουσιαστικά περνάει αυτό χωρίς να το καταλάβουμε ενώ είναι ένα πολύ φλέγον καθημερινό ζήτημα. Γι αυτό βρήκαμε διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας, με παραστατικές τέχνες με θέατρο, με ντοκιμαντέρ, με βιβλία, για μικρές και μεγαλύτερες ηλικίες, με σκοπό να έχουν επίγνωση όλοι για τα προβλήματα που υπάρχουν», επισημαίνει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο συντονιστής του έργου και συνιδρυτής της ομάδας Loop, που συνεργάστηκε με άλλους φορείς για την υλοποίηση του προγράμματος «Ways of the Heroes», Ανδρέας Νάσσος. Ένα από τα μηνύματα που επιδιώκουν να στείλουν μέσω του προγράμματος και της έκθεσης, όπως εξηγεί, είναι να αντιληφθούν οι κοινωνίες ότι το περιβάλλον δεν θα σωθεί με προσωπικό ακτιβισμό αλλά με συλλογικές δράσεις. « Θέλουμε να αναδείξουμε ταυτόχρονα την άγνοια που υπάρχει γύρω από την επιβάρυνση του περιβάλλοντος για να καταλάβουν όλοι πως έχουμε φτάσει ως εδώ», υπογραμμίζει, εκφράζοντας ταυτόχρονα την χαρά του που η έκθεση "Ecology of Ideas" οργανώνεται πλέον στην Ελλάδα παρουσιάζοντας «τα αποτελέσματα μιας άριστης συνεργασίας διάρκειας 30 μηνών».

Από την πλευρά της η θεατρική σκηνοθέτιδα και παραγωγός από τη Σερβία Αννα Κωνσταντίνοβιτς (Ana Konstantinović) επισήμανε ότι μέσω των μίνι ντοκιμαντέρ που δημιούργησαν προσπάθησαν να αναδείξουν περιοχές που αντιμετώπιζαν διαφορετικά περιβαλλοντικά προβλήματα καθώς και τις δράσεις των πολιτών για την επίλυσή τους με σκοπό μία συνολική περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

«Στο τέλος όλες οι ιστορίες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα προβλήματα υπάρχουν γιατί τα έχουμε αφήσει εμείς άλυτα», τονίζει η κ. Κωνσταντίνοβιτς.

Τέλος, η Ντορίν Τουτικιάν, συνιδρύτρια της LOOP καταλήγει λέγοντας πως: «ελπίζουμε πως η έκθεση θα οδηγήσει τους επισκέπτες σε αναζήτηση για την σχέση της τέχνης και των έργων πολιτισμού με το παγκόσμιο πρόβλημα της περιβαλλοντικής κρίσης».

Το πρότζεκτ «Ways of the Heroes» είναι ένα διεθνές πρόγραμμα συνεργαζόμενων οργανώσεων συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ‘'Δημιουργική Ευρώπη'' της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω των μίνι ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκαν επιχειρεί να προβάλει ιστορίες πολιτών από 6 χώρες που έχουν αναπτύξει «καλές περιβαλλοντικές πρακτικές» και που προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους συμπολίτες τους για θέματα όπως η αέρια ρύπανση στις πόλεις, η συγκομιδή και διατήρηση σπόρων, η κυκλική οικονομία, η ανακυκλώσιμη μόδα και η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Οι πρωταγωνιστές της ταινίας εργάζονται σε διαφορετικούς τομείς και όλοι τους προσπαθούν να αναδείξουν τον σημαντικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει ακόμα και μία μικρή δράση.

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το MNT από τα Σκόπια της Βόρειας Μακεδονίας και στους συνεργάτες περιλαμβάνονται οι La Dramaturgy (Ιταλία), Eho animato (Σερβία), Loop (Ελλάδα), Studio Teatar (Βοσνία-Ερζεγοβίνη), Gavroche books (Βόρεια Μακεδονία) και Studio for the research of the art of acting (Σλοβενία).

Η έκθεση φιλοξενείται στον 1927 Art Space - Κυψέλης 35, 1ος όροφος και θα διαρκέσει έως τις 31 Μαΐου

