Copernicus: Η επιστροφή του Ελ Νίνιο θα κάνει το 2027 την πιο καυτή χρονιά στα χρονικά

Το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, η εκδήλωση του οποίου θεωρείται πιθανή τους επόμενους μήνες, απειλεί να ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα στα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφτηκαν ποτέ, δήλωσε σήμερα η Σαμάνθα Μπέρτζες, κλιματολόγος του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus.
«Είναι πιθανό το 2027 να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει η πιο θερμή χρονιά που καταγράφτηκε ποτέ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η αξιωματούχος που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση του κλίματος στο ευρωπαϊκό κέντρο μεσοπρόθεσμων μετεωρολογικών προβλέψεων, που επιβλέπει το παρατηρητήριο Copernicus.
