Απαγορεύεται η κυκλοφορία σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω εξαιρετικά υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς

Η Αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής ανακοίνωσε την απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

Σύμφωνα με την απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Κατερίνας Ζωγράφου, το μέτρο θα εφαρμοστεί από τις 8 το πρωί του Σαββάτου (9/8) έως και την ίδια ώρα της ερχόμενης Δευτέρας (11/8). Η απαγόρευση αφορά τόσο τους πεζούς όσο και τα τροχοφόρα κάθε είδους, με στόχο την προστασία των δασών και των κατοίκων της περιοχής.

Περιοχές εφαρμογής του μέτρου

Χερσόνησος Κασσάνδρας: Κορυφογραμμή (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), Αράπης και Χαλκοβούνι (Τ.Κ. Παλιουρίου).

Χερσόνησος Σιθωνίας: Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι (από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά).

Δήμος Αριστοτέλη: περιοχή από Κομίτσα έως Ουρανούπολη, Τσάμια Στρατονίκης, Φυσώκα και Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

Ορεινός όγκος Χολομώντα: Αναδασώσεις στην περιοχή Βραστάμων και περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη.

Η αυστηρή λήψη προληπτικών μέτρων στην Χαλκιδική έρχεται ως απάντηση στην αυξημένη επικινδυνότητα πυρκαγιών λόγω των κλιματικών συνθηκών, καλώντας πολίτες και επισκέπτες να τηρούν την απαγόρευση έως την άρση της από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.