Αγαπηδάκη- Εconomist: «Η κλιματική κρίση είναι ταξική»

«Η στρατηγική από το χωράφι στο ράφι πρέπει να γίνει ένα κοινό σύνθημα για όλους μας. Να κρίνουμε με βάση την βιωσιμότητα και την κατανάλωση, δηλαδή το τι αγοράζουμε», ανέφερε κατά την ομιλία της στην 8η Σύνοδο Κορυφής Αειφορίας για τη ΝΑ Ευρώπη και τη Μεσόγειο (Eighth Sustainability Summit for SE Europe & the Mediterranean - Re-inventing green leadership: Collectivity vs fragmentation? του Economist Impact) η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αλλάξει τον τομέα αυτό και να εφαρμόσει την στρατηγική της ενιαίας υγείας, δηλαδή το πώς συνδέεται ο τρόπος που ζούμε, οι καλλιέργειες, η υγείας μας, η ευημερία μας.

Τα επόμενα χρόνια, ανέφερε η κ. Αγαπηδάκη, θα είναι πιο ορατά τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής.

«Χαίρομαι που υπηρετώ μια κυβέρνηση που δεν βλέπει μόνο το αύριο και το άμεσο πολιτικό όφελος, κοιτάμε και το μακροπρόθεσμο», σημείωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στα προγράμματα για την πρόληψη, που όπως είπε θα αποδώσουν στο μέλλον και τότε θα έχουμε βελτιωμένους δείκτες υγείας.

Αναφορικά με την κλιματική κρίση, η κ. Αγαπηδάκη σημείωσε ότι πλήττει δυσανάλογα τα φτωχότερα νοικοκυριά. «Αν έχεις χειρότερη υγεία και βιώνεις τα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης ουσιαστικά εγκλωβίζεσαι σε ένα φαύλο κύκλο όπου η φτώχεια ανατροφοδοτεί την χειρότερη υγεία».

Σπάζοντας αυτό τον φαύλο κύκλο, πρόσθεσε, «επενδύουμε σε αυτές τις πολιτικές, είτε στην πρόληψη, είτε στον πρωτογενή τομέα, είτε στα θέματα δημόσιας υγείας για να μην αφήσουμε κανέναν απροστάτευτο».

Η κ. Αγαπηδάκη αναφέρθηκε στη Θεσσαλία όπου οι άνθρωποι ήρθαν αντιμέτωποι εξαιτίας των πλημμυρών με δυσκολίες και ασθένειες και μάλιστα οι ευάλωτοι πληθυσμοί είχαν και μεγαλύτερες επιπτώσεις, διότι, όπως είπε, «η κλιματική κρίση είναι ταξική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

