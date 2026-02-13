Έχει υποδυθεί με επιτυχία πολλούς και διαφορετικούς ρόλους, η επιβλητική του φιγούρα έχει δημιουργήσει την εντύπωση του αυστηρού και απόλυτου, όμως ο Γιώργος Γιαννόπουλος είναι ένας άνθρωπος «έξω καρδιά» και το αποδεικνύει στη συνέντευξή του με τον Φάνη Λαμπρόπουλο. Ο ηθοποιός αποκαλύπτει το προσωπικό του στοιχείο που ενσωμάτωσε στον επιτυχημένο ρόλο του «Χαμπέα» αλλά και παρασκήνια από την ταινία «Το μικρό ψάρι» του Γιάννη Οικονομίδη. Ποια «ετυμολογική» ανάλυση κάνει ο Γιώργος Γιαννόπουλος; Ποιο δημοφιλές τραγούδι έχει γράψει για την… Eurovision;

Η Δάφνη Καραβοκύρη, πέρα από επιτυχημένη podcaster και παρουσιάστρια, είναι και πολύ καλή φίλη του Φάνη Λαμπρόπουλου, μάλιστα ήταν ένα από τα πρόσωπα που είχαν συμμετάσχει στον πιλότο της εκπομπής του! Τα σκηνικά που έζησαν τότε αποκαλύπτονται από τα πρώτα λεπτά της συνέντευξης. Το «Sex Podcast» έχει φέρει στο φως πολλές τολμηρές αποκαλύψεις, πόσο τολμηρή όμως νιώθει η ίδια; Αν ήταν… μύγα, τη σύσκεψη ποιας εκπομπής θα ήθελε να παρακολουθήσει; Η Δάφνη Καραβοκύρη αναλαμβάνει να εκφωνήσει ένα διαφορετικό δελτίο με τις «Ασημαντικότερες Ειδήσεις».

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

